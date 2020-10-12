Hi, Speed: рассказываем, чего стоит ожидать от предстоящей презентации Apple

Собрали все догадки и подтверждения.

Предстоящее октябрьское мероприятие компании Apple станет второй по счету презентацией за год. Прошлое мероприятие было сосредоточено на таких продуктах как iPad Air и Apple Watch, однако на грядущем событии ожидается презентация долгожданной модели iPhone 12 множества новых устройств. Мы собрали все продукты, которые компания может анонсировать на презентации.

iPhone 12

Самой долгожданной яблочной новинкой, конечно же, является iPhone 12. Ожидается, что компания представит четыре варианта смартфона – две более дорогие и две более бюджетные версии.

Более дешевые модели iPhone будут доступны в размерах 5,4 и 6,1 дюйма, а более дорогие модели будут доступны в размерах 6,1 и 6,7 дюйма. Самый маленький айфон, который, по слухам, будет называться mini – станет самой маленькой моделью смартфона Apple после выпуска SE 2016 года, и он понравится тем, кто давно хотел обзавестись устройством меньших габаритов.

Все четыре новых iPhone будут оснащены дисплеями от края до края с выемками для оборудования камеры Face ID, и хотя раньше ходили слухи о том, что линейка iPhone 12 будет иметь меньшую выемку, но более поздние визуализации гаджета и утечки схем демонстрируют, что это не так. Вырез будет такого же размера, за исключением 5,4-дюймового iPhone.

В прошлом более доступные iPhone имели ЖК-дисплеи, но в этом году Apple впервые переходит на полностью OLED-дисплеи, представляя дисплеи Super Retina XDR. Apple также предположительно использует новый экран из закаленного стекла «Ceramic Shield», который, возможно, будет более устойчивым к царапинам и повреждениям от падений.

Модели Pro будут иметь раму из нержавеющей стали, в то время как более бюджетные версии будут сделаны из алюминиевой рамы. Все модели будут выполнены из стеклянных частей. Модели Pro, вероятно, будут стандартного серебристого, золотого и графитового (вместо космического серого), но также будет синий оттенок, как в Apple Watch Series 6.

Что касается более доступных моделей, есть большая вероятность, что мы увидим варианты цвета iPhone 11, и, по слухам, цвета включают черный, белый, красный, синий и зеленый.

В моделях iPhone 12, отличных от Pro, будут установлены камеры с двумя объективами и не будет сканера LiDAR, чтобы снизить затраты, но мы все равно должны увидеть некоторые улучшения в технологии камеры. Как и в случае с прошлогодней моделью, мы можем ожидать, что стандартные модели будут иметь широкоугольный объектив и сверхширокоугольный объектив, а модели Pro получат эти два объектива и телеобъектив.

Как будут называться предстоящие модели iPhone 12:

HomePod mini

Apple работает над новой версией HomePod, но это не версия второго поколения. Это новый, меньший по размеру и более доступный девайс, который, вероятно, будет продаваться вместе со своим большим братом. Оригинальный HomePod не стал столь популярным из-за своей высокой цены по сравнению с конкурирующими продуктами, такими как Amazon Echo и Google Home, поэтому Apple стремится к чему-то более компактному и, что более важно, менее дорогому. Из-за меньшего размера Apple потребуется удалить некоторые внутренние детали, поэтому качество звука не будет полностью соответствовать более крупной модели, и он будет работать на процессоре Apple Watch S5.

AirTags и Magsafe

Выпуск поискового трекера AirTag компания Apple отложила из-за значительных недоработок . Устройство AirTags может прикрепляться к предметам с помощью колец или клея, а трекеры размером с бутылочную крышку, по слухам, соединяются с цепочкой для ключей.О методах зарядки ходят разные слухи. Некоторые указывают на встроенную перезаряжаемую батарею, которая работает с зарядной шайбой, а другой предполагает, что AirTags будет работать от сменной батареи CR2032.

Аналитик Apple Минг-Чи Куо, который часто предоставляет точную информацию о планах Apple на будущее, считает, что Apple работает над «маленьким ковриком для беспроводной зарядки». Других надежных слухов о разрабатываемом коврике для зарядки не было, но другие источники утверждали, что работа над AirPower продолжается внутри компании.

В последней информационной утечке iPhone 12 говорилось, что Apple собирается представить два беспроводных зарядных устройства – MagSafe Charger и MagSafe Duo Charger, оба из которых обладает мощностью 15 Вт. Эти два зарядных устройства предположительно будут работать с новым магнитным чехлом для iPhone с надписью MagSafe, что может быть просто словом, используемым для описания магнитов.

Утечка технических снимков iPhone 12 позволяет предположить, что внутри устройств есть любопытное магнитное кольцо, которое может быть разработано для работы с этими беспроводными зарядными устройствами.

AirPods Studio

Apple готовится к выпуску наушников AirPods Studio, поэтому компания убрала с сайтов стороннюю аудиовизуальную продукцию. AirPods Studio будет обладать превосходным качеством звука и функцией активного шумоподавления, чтобы минимизировать окружающий шум. Другие функции включают в себя параметры настройки эквалайзера, доступные через устройство iOS или Mac.

Функция ориентации может позволить AirPods Studio определять левое и правое ухо для маршрутизации аудиоканалов, и при ношении наушников не будет правильной или неправильной стороны.

Предполагаемые изображения «AirPods Studio» демонстрируют наушники с длинными продолговатыми амбушюрами и серой тканевой прокладкой в ​​верхней части головы, а наушники выполнены в ретро-стиле.

Apple Silicon Mac

В июне Apple официально объявила о своей работе над чипами Apple Silicon на базе Arm, разработанными для Mac, подтвердив многолетние слухи о переходе Apple от чипов Intel.Чипы Apple Silicon будут аналогичны чипам серии A, используемым в iPhone и iPad от Apple, с чипами, разработанными Apple собственными силами и производимыми TSMC. Микросхемы Apple Silicon приведут к повышению производительности и повышению эффективности компьютеров Mac с более глубокой интеграцией аппаратного и программного обеспечения.

В будущих Mac не будут использоваться чипы Intel, а Apple планирует использовать собственные чипы для всей линейки Mac. Переход на Apple Silicon начнется в 2020 году, и Apple планирует выпустить первый Mac на базе Arm до конца года.

А вы ждете новую презентацию компании Apple?

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