HomePod mini: новая умная колонка от Apple

Помощница Siri теперь живёт в новом доме.



Сегодня на презентации новых iPhone было представлено ещё одно ожидаемое устройство. Новая умная колонка может похвастаться помощницей Siri, спрятанной внутрь. Но это не самое интересное в новинке.

Превосходный дизайн. Лаконичный шар из приятных и практичных материалов понравится всем. Цвета подойдут для любых интерьеров. Есть тёмно-серый космический цвет и светлая вариация новой колонки. Сверху расположена сенсорная панель с подсветкой. Которая будет очень красиво переливаться во время диалога с Siri или при выполнении команд.

2. Siri и так отлично понимает вас. Но теперь сервисы будут подстраиваться под ваши запросы. Например: если спросить у Siri про режим работы кинотеатра, то CarPlay сразу постоит маршрут в этот кинотеатр.

3. Можно просто спросить: «Сири, какие у меня новости». И вы тут же получить ответ о пропущенных звонках, запланированных встречах и другом. Система будет распознавать голоса всех членов вашей семьи, так что каждый услышит своё.

4. Колонки можно поставить в каждой комнате и связать между собой. Тогда вам откроется ещё больший функционал умной системы. Для этого создана новая функция Intercom. С ней вы можете отправить сообщение всем членам семьи сразу. Кто-то услышит ваше сообщение в своей комнате через HonePod mini. Остальные получат уведомление на свой iPhone.

5. Превосходный звук. Звук распространяется на 360°. Система анализирует саму композицию, внешние помехи и другие параметры для наилучшего звучания. Вы всегда будете слушать идеальную музыку.

6. Ваши запросы не отправляются на сервер, так что информация никуда не попадёт. Также вы сами будете решать, сохранять ли вообще голосовые сообщения, которые слышит Siri.

7. Ещё доступен ряд других интересных функций:

Управление умным домом.

Музыкальный будильник, со своей песней или плейлистом.

Включение расслабляющих звуков (дождь, камин и другое).

Найти iPhone, iPad, MacBook или iPod в квартире, включением звука на нём.

Ответы на вопросы могут быть отправлены сразу на iPhone.

А теперь о грустном. В России такой штуки официально пока не будет. Но это только официально, на market.yandex.ru найти можно всё. Вот с Siri тоже вопрос: понимает ли та Сири из HomePod mini русский язык? Ответ ищите в наших следующих статьях. Как вам вообще эта умная колонка? Наша Яндекс.Станция лучше?

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