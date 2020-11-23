HomePod взломали – ждем новых сторонних функций

Только не рассказывайте Apple.

Пользователь под ником L1ngL1ng из команды Checkra1n стал первым, кому удалось взломать оригинальный HomePod. Пока что о полноценном Jairbreak речи не идет совсем.

Энтузиаст может работать с одной командной строкой, но это уже большой прогресс для всех сторонников стороннего софта. А такие обязательно найдутся. Но уже сейчас устройство позволить любителям, которые находятся «вне системы», добавлять музыку и голосовые сервисы, которые официально не поддерживают Apple.

Также можно расширить функциональность Bluetooth возможностей устройства, чтобы пользователь мог использовать HomePod в качестве беспроводной колонки для Android. Но, как и в случае с любым другими Jailbreak, переход на темную сторону имеет свои последствия.

Например, можно сразу забыть про гарантию от Apple. Также не исключено, что в компании выпустят обновление, закрывающее дыры в безопасности системы, и HomePod просто не будет работать. Так что, как говорится, семь раз отмерь – один раз отрежь.

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