Honda выпускает на рынок свой беспилотный автомобиль

Будущее уже очень близко.

Honda объявила о скорых продажах Legend с 3-им уровнем беспилотной автономности. В этой статье вы узнаете: что за уровни автономности, почему у Хонды это получилось и не только. Поехали!

Как и обещал, начну с разговора об уровнях автономности. Вообще эти уровни придумали в Сообществе автомобильных инженеров (SAE). И всего их целых 6 штук:

Уровень 0 . Это просто отсутствие какой-либо автономности.

. Это просто отсутствие какой-либо автономности. Уровень 1 – «Помощь водителю» : круиз контроль, активный круиз-контроль, автоматическая парковка и другие.

: круиз контроль, активный круиз-контроль, автоматическая парковка и другие. Уровень 2 – «Частичная автоматизация» . Автомобиль сам подруливает, держится внутри полосы, тормозит и набирает ход. Система требует постоянного контроля водителя, часто даже руки держать на руле – обязательно.

. Автомобиль сам подруливает, держится внутри полосы, тормозит и набирает ход. Система требует постоянного контроля водителя, часто даже руки держать на руле – обязательно. Уровень 3 – «Условная автоматизация» . Контроль водителя ещё нужен, но не требует срочных действий. Система сама принимает все решения, а водитель может вмешаться. Если автоматика сомневается, то попросит водителя принять управление на себя.

. Контроль водителя ещё нужен, но не требует срочных действий. Система сама принимает все решения, а водитель может вмешаться. Если автоматика сомневается, то попросит водителя принять управление на себя. Уровень 4 «Широкая автоматизация» . Здесь уже можно поспать за рулём или вообще пересесть на пассажирское кресло. Но не всегда, а только в определённых зонах или сценариях (например: пробки). Если водитель проспал окончание затора, то машина сама припаркуется – полностью без водителя ей передвигаться запрещено.

. Здесь уже можно поспать за рулём или вообще пересесть на пассажирское кресло. Но не всегда, а только в определённых зонах или сценариях (например: пробки). Если водитель проспал окончание затора, то машина сама припаркуется – полностью без водителя ей передвигаться запрещено. Уровень 5 «Полная автоматизация». А вот здесь можно вообще без человека.

А теперь поговорим о самой Honda Legend. Он интересен тем, что первым получил разрешение на 3-ий уровень автоматизации вождения. То есть рулить он будет сам, но такие решение, как обгон, будут приниматься человеком. Эту систему японцы назвали Jam Pilot. В автосалоны Японии машина прибудет не позднее марта 2021. Уже сейчас можно оформить предзаказ. Так что поторопитесь, пока всё не разобрали.

Кстати, Хонде пришлось пообещать хранить все данные по автоматическому вождению каждого такого автомобиля не менее 6 месяцев.

Хотя это ещё не полностью беспилотный вариант, но подобрались японцы уже очень близко, согласитесь. Вообще это не первая попытка внедрить 3-ий уровень самоуправления автомобиля. Ауди ещё в 2019 пыталась начать поставки своего A8L с такой системой на рынок США. Но не смогла побороть местное законодательство. А вот у Хонды в родной Японии всё уже почти вышло. После успеха на своём рынке они намерены начать продажи и в других странах, где законодательство такое подразумевает.

Россия в этой гонке тоже не отстаёт. У нас в декабре 2020 стартует официальное тестирование беспилотных систем на общественных дорогах, а не только на полигонах. Камаз к 2025-ому будет массово производить свои беспилотные грузовики. Поэтому ждём подобных новинок от Автоваза.

А вы бы смогли полностью довериться автопилоту в машине? А как насчёт того, чтобы просто уснуть или вообще пересесть на пассажирское, чтобы руль в колени не упирался? Я думаю, что на небольших скоростях, можно и расслабиться в таком автомобиле.

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