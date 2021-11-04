HONOR 50, 50 Lite и 50 Pro — прямая трансляция презентации и розыгрыш 10 смартфонов HONOR 50

Встречайте 9 ноября в 19:00.

Всем привет! Делимся замечательной новостью — модельный ряд смартфонов HONOR 50 будет представлен в России 9 ноября в 19:00 по московскому времени. Наконец-то смартфоны HONOR будут с поддержкой Google Mobile Services! Ожидается, что во время презентации будут представлены смартфоны HONOR 50, HONOR 50 Pro и облегченная версия HONOR 50 Lite.

Прямую трансляцию можно посмотреть прямо здесь на нашей странице. Во время трансляции будут разыграны 10 новеньких смартфонов HONOR 50.

Ожидается, что во время презентации будут представлены смартфоны HONOR 50, HONOR 50 Pro и облегченная версия HONOR 50 Lite. Мероприятие пройдет под девизом “добавь эмоций” и эти самые эмоции будут помогать добавлять во время презентации HONOR 50 такие известные личности как Иван Чуйков (будет ведущим), а также Милош Бикович, Карина Нигай, Мурад Османн и Надежда Сысоева. И все они непременно поделятся своим опытом использования HONOR 50.

Всё, что мы уже знаем про смартфоны HONOR 50 смотрите по ссылкам ниже:

Ну а от нас вскоре после официальной презентации вы получите подробные обзоры новинок. Всем пока и до встречи на презентации!

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