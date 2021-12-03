HONOR 50 и 50 Lite стали суперхитами на российском рынке — продаются в 10 раз лучше предшественников

Сильно!

HONOR рапортует об успехах серии HONOR 50 в РФ. Производитель сообщает, что 50 и 50 Lite продаются в десять раз лучше, чем предыдущее поколение топовых смартфонов производителя (топовых в случае с нашим рынком, в Китае есть еще и куда более дорогие HONOR Magic 3).

Предыдущими топами на нашем рынке, напомним, были устройства линейки HONOR 30.

Почему так? Да потому, что HONOR 50 и HONOR 50 Lite — изумительные смартфоны. Они относительно недорогие, оснащены мощной начинкой и крутыми камерами. К тому же, работают все сервисы Google!

Сообщается, что лучше всего продается базовый HONOR 50 с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ. В основном люди берут изумрудно-зеленые девайсы. При этом, что любопытно, вариант с 8/256 ГБ выбирают в цвете мерцающего кристалла.

К слову, в Китае HONOR 50, так и вовсе, завоевал звание самого популярного Android-фона. Доля HONOR на рынке выросла до 16,2%, сейчас производитель входит в топ-3 игроков в этом сегменте у себя на родине.

Да, HONOR пообещала представить новые смартфоны для рынка РФ уже в первом квартале следующего года? Неужели к нам так скоро привезут HONOR 60? Или же это будет Magic 3? Ждем.

К слову, в Связном и М.Видео-Эльдорадо говорят о том, что спрос на HONOR 50 оказался в 17 раз выше, чем на HONOR 30 в первые 2 недели продаж.

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