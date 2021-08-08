Honor 50 и 50 Pro уже продают на Авито

Настоящие они или подделки?

В самом середине лета 16 июля 2021 года в Китае были анонсированы смартфоны серии HONOR 50. Официальные продажи этих смартфонов вскоре ожидаются и в России. Однако на Авито уже стали появляться первые объявления о продаже с рук Honor 50 и Honor 50 Pro. Как так? Давайте разбираться.

Характеристики HONOR 50 и 50 Pro сами по себе привлекают. Возьмем хотя бы параметры их камер: HONOR 50 получит основную камеру на 108 мегапикселей, широкополосную камеру на 8 мегапикселей, макрокамеру на 2 мегпикселя и камеру регулировки глубины изображения на 2 мегапикселя. Смартфоны HONOR 50 будут представлены в четырех цветах (смотрите самую первую картинку в начале статьи). У топовой модели HONOR 50 Pro со стороны экрана будет двойная камера, состоящая из 12-мегапиксельной камеры с шириной угла обзора в 100 градусов и с идеальным фокусным расстоянием для съемки портретов 18мм, а также из 32-мегапиксельной камеры, которая будет отвечать за качественную детализацию фото и видео. Смартфоны серии HONOR 50 явно будут сильно “заточены” под создание качественного фото и видео контента.

Конечно, смартфон долгожданный и ожидаемый. Мимо таких и мошенники не могут пройти мимо.

Прямо сейчас на Авито размещены пару объявлений о продаже HONOR 50 Pro за 45 тысяч рублей (вот оно) и о продаже HONOR 50 за 40 тысяч рублей (вот тут). Оба объявления утверждают, что смартфоны привезены из Китая (где эти смартфоны продаются официально с середины лета).

Интересно, что объявление о продаже HONOR 50 было создано 18 июля, то есть ровно через 2 дня после официальной презентации HONOR 50 в Китае. При этом фото самого смартфона очень мутные и расплывчатые. Фото HONOR 50 сзади на объявлении и совсем невозможно рассмотреть тк смартфон почему-то показан в чехле.

В объявлении о продаже HONOR 50 Pro уже присутствуют фото более хорошего качества. Можно разглядеть экран смартфона с датой съемки 28 июля. Есть фотографии корпуса смартфона и блока задних камер. В объявлении указано, что коробка с HONOR 50 Pro была вскрыта для проверки в аэропорту. В конце объявления добавлена опция обмена этой новинки на iPhone 11 Pro c 256 ГБ памяти. Более того, на одном из фото в объявлении есть скриншот экрана с полной информацией о телефоне, включая IMEI и MEID.

Тем не менее мы не рекомендуем покупать на Авито такие смартфоны, похожие на поделки-подделки. И даже если они настоящие, то никакой гарантии на них не будет. Лучше дождаться осени, когда и должны начаться официальные продажи этих смартфонов в России.

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