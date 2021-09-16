Будьте в числе первых, кто протестирует HONOR 50 или Magic 3 в России — HONOR ищет амбассадоров
Интересно? Читайте.
Компания HONOR находится в поисках амбассадоров, которым выпадает честь в числе первых изучить новый флагман бренда в России. Пока точно мы не знаем, о какой именно модели идет речь. Возможно, это HONOR 50. Но не исключено, что фантастический HONOR Magic 3.
Как оказаться избранным? Поучаствовать в онлайн-конкурсе. Подать заявку вы можете вот здесь с 15 сентября по 10 октября.
Что нужно? Быть активным членом Сообщества HONOR и хорошо знать устройства компании.
- Рассказать о том, как вы познакомились с брендом, описать ценности HONOR, которые вам близки.
- Сделать фото, отражающие ценности бренда, а затем выложить их в Сообщество.
- После снять небольшой ролик, рассказав, по какой причине вы желаете стать амбассадором HONOR.
- После заполнить анкету и прикрепить ссылки к вашим фото и видео из Сообщества.
Что ждет тех, кого выберут? Они изучат флагман в числе первых, а еще смогут лично пообщаться с Тони Раном, главой бренда в РФ, Турции и странах СНГ. Также амбассадоры попадут на рекламные баннеры и станут лицами промо-компании в Сообществе HONOR. Будут и другие призы.
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