HONOR 50 Pro — дата выхода в России, цена, характеристики

Один из лучших камерофонов.

HONOR 50 Pro является одним из наиболее интересных смартфонов 2021 года. У него изумительная камера, потрясающая начинка, классный большой дисплей, емкая батарея и сверхскоростная зарядка. Один из лучших девайсов в своей категории. Расскажем подробнее.

И начнем с даты его появления в России.

Дата выхода в России

9 ноября гаджеты официально представят для нашего рынка. Продажи наверняка начнутся вскоре, точно до середины ноября.

Цена

Например, в Индии устройство оценили в 42 000 рупий. Курс рупии и рубля одинаковый, так что плюс-минус у нас будет примерно также. Мы предполагаем, что HONOR установит ценник на уровне 45 000 рублей.

Характеристики

SoC: Snapdragon 778G

Экран: 6,72-дюймовый AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц

ОЗУ: 8 ГБ

Накопитель: 256 ГБ

Аккумулятор: 4000 мА*ч

Быстрая зарядка: 100 Вт

Основная камера: 108+8+2+2 Мп

Селфи-камера: 32+12 Мп

ОС: Android 11

Габариты: 163,46 × 74,66 × 8,05 мм

Вес: 187 г

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