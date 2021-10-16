HONOR 50 Pro — дата выхода в России, цена, характеристики
Один из лучших камерофонов.
HONOR 50 Pro является одним из наиболее интересных смартфонов 2021 года. У него изумительная камера, потрясающая начинка, классный большой дисплей, емкая батарея и сверхскоростная зарядка. Один из лучших девайсов в своей категории. Расскажем подробнее.
И начнем с даты его появления в России.
Дата выхода в России
9 ноября гаджеты официально представят для нашего рынка. Продажи наверняка начнутся вскоре, точно до середины ноября.
Цена
Например, в Индии устройство оценили в 42 000 рупий. Курс рупии и рубля одинаковый, так что плюс-минус у нас будет примерно также. Мы предполагаем, что HONOR установит ценник на уровне 45 000 рублей.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 778G
- Экран: 6,72-дюймовый AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц
- ОЗУ: 8 ГБ
- Накопитель: 256 ГБ
- Аккумулятор: 4000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 100 Вт
- Основная камера: 108+8+2+2 Мп
- Селфи-камера: 32+12 Мп
- ОС: Android 11
- Габариты: 163,46 × 74,66 × 8,05 мм
- Вес: 187 г
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