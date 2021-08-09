HONOR 50 Pro — один из лучших камерофонов в мире в максимальных подробностях

Подробнее об одном из самых интересных смартфонов 2021 года.

С нетерпением ждем, когда HONOR привезет в Россию свой флагманский смартфон HONOR 50 Pro. Это один из наиболее интересных смартфонов этого года. И, конечно, он обязательно окажется в топе DxOMark. Когда эксперты бенчмарка его протестируют.

Подробнее об устройстве ниже.

Чипсет, GPU Turbo X и Hunter Boost

6-нм чипсет Snapdragon 778G. Да, это не топовый Snapdragon 888+ (он ляжет в основу Honor Magic3), но также очень мощная SoC. Чипсет состоит из 8-ядерного процессора (4 ядра Cortex-A78 с максимальной тактовой частотой 2,4 ГГц и 4 Cortex-A55 с частотой до 1,8 ГГц). За графику отвечает ускоритель Adreno 642L.

А благодаря фирменным технологиям HONOR — GPU Turbo X и Hunter Boost — ей вообще почти нет равных на рынке. GPU Turbo X повышает производительность графической системы, а также снижает энергопотребление. Чудо!

За охлаждение отвечает продвинутая система жидкостного охлаждения. Распределение тепла также происходит таким образом, чтобы смартфон не перегрелся даже во время игры в самые современные проекты.

Объем ОЗУ равен 8 или 12 ГБ. Накопитель тут на 256 ГБ.

Дисплей

6,72-дюймовый AMOLED с разрешением 2676 на 1236 пикселей, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+ и частотой обновления 120 Гц. Великолепный дисплей с плотностью пикселей 439 ppi и соотношением сторон 19,5:9. Экран занимает 91% площади фронтальной панели. Дактилоскопический датчик встроен в экран.

Камера

Камера великолепная. Вот ее параметры: 108, 8, 2 и 2 Мп. Есть фазовый автофокус, оптическая стабилизация, функция съемки видео в 4K UHD/30 fps.

Селфи-камера двойная, на 32+12 Мп (угол захвата равен 100 градусам).

Габариты и вес

163,5 x 74,7 x 8 мм при массе 187 граммов.

Батарея

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4000 мА*ч с функцией быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Время зарядки от 0 до 100% занимает всего 25 минут. Беспроводная зарядка тоже есть.

ОС

Работает новинка на Android 11 + Magic UI 4.2. Это фирменная оболочка. Есть поддержка мультитача, нескольких экранов разом и так далее.

5G

Да, есть поддержка 5G, к тому же с фирменными фишками HONOR, вроде Link Turbo.

Что еще?

Модули Wi-Fi 6, NFC, GPS, Bluetooth 5.2, USB-C.

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