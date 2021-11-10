HONOR 50 распродан за первые часы после старта продаж
60 секунд и все.
Компания HONOR рапортует, что новые смартфоны HONOR 50 были раскуплены за первые часы после начала продаж по предварительным заказам.
Лучше всего показал себя HONOR 50 в перламутровой расцветке с логотипом производителя.
Надеемся, что в скором времени склады HONOR пополнит, и мы сможем без проблем приобрести вожделенный гаджет. Где? Все там же. На официальном сайте. Вот ссылки:
- Базовый HONOR 50 с 6/128 ГБ — 34 990 рублей.
- Базовый HONOR 50 с 8/128 ГБ — 39 990 рублей.
- Базовый HONOR 50 с 8/256 ГБ — 44 990 рублей.
- Базовый HONOR 50 Lite с 6/128 ГБ — 21 990 рублей.
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