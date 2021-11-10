HONOR 50 распродан за первые часы после старта продаж

60 секунд и все.

Компания HONOR рапортует, что новые смартфоны HONOR 50 были раскуплены за первые часы после начала продаж по предварительным заказам.

Лучше всего показал себя HONOR 50 в перламутровой расцветке с логотипом производителя.

Надеемся, что в скором времени склады HONOR пополнит, и мы сможем без проблем приобрести вожделенный гаджет. Где? Все там же. На официальном сайте. Вот ссылки:

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