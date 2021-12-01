HONOR 60 и HONOR 60 Pro представлены — цены, характеристики, дата выхода в России
Изумительные смартфоны!
Компания HONOR, как и ожидалось, сегодня, 1 декабря представила смартфоны линейки HONOR 60. Нет, HONOR 60 Lite на этот раз выпускать не стали. Только базовый HONOR 60 и продвинутый HONOR 60 Pro. Насколько сильно они отличаются от HONOR 50 и HONOR 50 Pro? Узнаем.
Начнем с характеристик.
Характеристики HONOR 60
- SoC: Snapdragon 778G
- Дисплей: 6.67-дюймовый OLED с разрешением 2400 на 1080 пикселей, 120 Гц
- Аккумулятор: 4800 мА*ч
- Быстрая зарядка: 66 Вт (от 0 до 100% за 45 минут)
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ
- Флеш-память: 128 или 256 ГБ
- Тыльная камера: 108+8+2 Мп
- Селфи-камера: 32 Мп
- ОС: Android 11 + MagicUI 5.0
- Габариты: 161,4 на 73,3 на 7,98 мм
- Вес: 179 г
- Цвета: черный, синий, зеленый
- Встроенный в экран дактилоскопический сканер
- NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, три микрофона
- ОС: Android 11 + Magic UI 5.0
Характеристики HONOR 60 Pro
- SoC: Snapdragon 778G Pro
- Дисплей: 6.78-дюймовый OLED с разрешением 2652 на 1200 пикселей, HDR10+, 120 Гц
- Аккумулятор: 4800 мА*ч
- Быстрая зарядка: 66 Вт (от 0 до 100% за 45 минут)
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ
- Флеш-память: 128 или 256 ГБ
- Тыльная камера: 108 Мп (1/1,52 дюйма), 50 Мп (сверхширик, 122 градуса), 2 Мп (макрокамера)
- Селфи-камера: 50 Мп, 1/2,86 дюйма, сверхширик с углом обзора 100 градусов
- ОС: Android 11 + MagicUI 5.0
- Габариты: 163,9 x 74,8 x 8,19 мм
- Вес: 192 г
- Цвета: черный, перламутровый, синий, зеленый
- Встроенный в экран дактилоскопический сканер
- NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, три микрофона
- ОС: Android 11 + Magic UI 5.0
Цены
- HONOR 60 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти: $424
- HONOR 60 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти: $469
- HONOR 60 с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти: $519
- HONOR 60 Pro с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти: $579
- HONOR 60 Pro с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти: $624
Дата выхода
Старт продаж в Китае намечен на 10 декабря. В России? В лучшем случае в конце весны или начале лета. У нас только HONOR 50 продавать начали…
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