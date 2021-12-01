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HONOR 60 и HONOR 60 Pro представлены — цены, характеристики, дата выхода в России

1 Дек, 2021

HONOR 60 и HONOR 60 Pro представлены — цены, характеристики, дата выхода в России

Изумительные смартфоны!

Компания HONOR, как и ожидалось, сегодня, 1 декабря представила смартфоны линейки HONOR 60. Нет, HONOR 60 Lite на этот раз выпускать не стали. Только базовый HONOR 60 и продвинутый HONOR 60 Pro. Насколько сильно они отличаются от HONOR 50 и HONOR 50 Pro? Узнаем.

Начнем с характеристик.

Характеристики HONOR 60

  • SoC: Snapdragon 778G 
  • Дисплей: 6.67-дюймовый OLED с разрешением 2400 на 1080 пикселей, 120 Гц
  • Аккумулятор: 4800 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 66 Вт (от 0 до 100% за 45 минут)
  • ОЗУ: 8 или 12 ГБ
  • Флеш-память: 128 или 256 ГБ
  • Тыльная камера: 108+8+2 Мп
  • Селфи-камера: 32 Мп
  • ОС: Android 11 + MagicUI 5.0
  • Габариты: 161,4 на 73,3 на 7,98 мм
  • Вес: 179 г
  • Цвета: черный, синий, зеленый
  • Встроенный в экран дактилоскопический сканер
  • NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, три микрофона
  • ОС: Android 11 + Magic UI 5.0

Характеристики HONOR 60 Pro

  • SoC: Snapdragon 778G Pro
  • Дисплей: 6.78-дюймовый OLED с разрешением 2652 на 1200 пикселей, HDR10+, 120 Гц
  • Аккумулятор: 4800 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 66 Вт (от 0 до 100% за 45 минут)
  • ОЗУ: 8 или 12 ГБ
  • Флеш-память: 128 или 256 ГБ
  • Тыльная камера: 108 Мп (1/1,52 дюйма), 50 Мп (сверхширик, 122 градуса), 2 Мп (макрокамера)
  • Селфи-камера: 50 Мп, 1/2,86 дюйма, сверхширик с углом обзора 100 градусов
  • ОС: Android 11 + MagicUI 5.0
  • Габариты: 163,9 x 74,8 x 8,19 мм
  • Вес: 192 г
  • Цвета: черный, перламутровый, синий, зеленый
  • Встроенный в экран дактилоскопический сканер
  • NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, три микрофона
  • ОС: Android 11 + Magic UI 5.0

Цены

  • HONOR 60 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти: $424
  • HONOR 60 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти: $469
  • HONOR 60 с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти: $519
  • HONOR 60 Pro с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти: $579
  • HONOR 60 Pro с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти: $624

Дата выхода

Старт продаж в Китае намечен на 10 декабря. В России? В лучшем случае в конце весны или начале лета. У нас только HONOR 50 продавать начали…

Изображения

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