HONOR 60 и HONOR 60 Pro представлены — цены, характеристики, дата выхода в России

Изумительные смартфоны!

Компания HONOR, как и ожидалось, сегодня, 1 декабря представила смартфоны линейки HONOR 60. Нет, HONOR 60 Lite на этот раз выпускать не стали. Только базовый HONOR 60 и продвинутый HONOR 60 Pro. Насколько сильно они отличаются от HONOR 50 и HONOR 50 Pro? Узнаем.

Начнем с характеристик.

Характеристики HONOR 60

SoC: Snapdragon 778G

Дисплей: 6.67-дюймовый OLED с разрешением 2400 на 1080 пикселей, 120 Гц

Аккумулятор: 4800 мА*ч

Быстрая зарядка: 66 Вт (от 0 до 100% за 45 минут)

ОЗУ: 8 или 12 ГБ

Флеш-память: 128 или 256 ГБ

Тыльная камера: 108+8+2 Мп

Селфи-камера: 32 Мп

ОС: Android 11 + MagicUI 5.0

Габариты: 161,4 на 73,3 на 7,98 мм

Вес: 179 г

Цвета: черный, синий, зеленый

Встроенный в экран дактилоскопический сканер

NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, три микрофона

ОС: Android 11 + Magic UI 5.0

Характеристики HONOR 60 Pro

SoC: Snapdragon 778G Pro

Дисплей: 6.78-дюймовый OLED с разрешением 2652 на 1200 пикселей, HDR10+, 120 Гц

Аккумулятор: 4800 мА*ч

Быстрая зарядка: 66 Вт (от 0 до 100% за 45 минут)

ОЗУ: 8 или 12 ГБ

Флеш-память: 128 или 256 ГБ

Тыльная камера: 108 Мп (1/1,52 дюйма), 50 Мп (сверхширик, 122 градуса), 2 Мп (макрокамера)

Селфи-камера: 50 Мп, 1/2,86 дюйма, сверхширик с углом обзора 100 градусов

ОС: Android 11 + MagicUI 5.0

Габариты: 163,9 x 74,8 x 8,19 мм

Вес: 192 г

Цвета: черный, перламутровый, синий, зеленый

Встроенный в экран дактилоскопический сканер

NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, три микрофона

ОС: Android 11 + Magic UI 5.0

Цены

HONOR 60 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти: $424

HONOR 60 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти: $469

HONOR 60 с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти: $519

HONOR 60 Pro с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти: $579

HONOR 60 Pro с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти: $624

Дата выхода

Старт продаж в Китае намечен на 10 декабря. В России? В лучшем случае в конце весны или начале лета. У нас только HONOR 50 продавать начали…

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