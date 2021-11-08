HONOR 60 — характеристики, дата выхода, цена в России

Ждем.

Не успели пользователь по всему миру насладиться смартфонами серии HONOR 50, как по сети начали расползаться слухи о том, что производитель уже готовит наследников. Называться они будут просто, HONOR 60.

Какими будут новые смартфоны?

Дата выхода

Официальной информации нет. Лишь слухи. Так вот, по слухам, линейку HONOR 60 анонсируют уже в начале декабря. Продажи на родине стартуют вскоре.

Цены

Подробностей нет. Но очевидно, что HONOR установит такие же цены на модели поколения HONOR 60, какие были на старте на HONOR 50. Не слишком дорого, но и не дешево.

Характеристики

Пока что известно только о базовом HONOR 60. Каким он будет?

SoC: Snapdragon 870 придет на смену Snapdragon 778G

Емкость аккумулятора составит 4500 мА*ч

Мощность скоростной зарядки будет равна 65 Вт

Фронтальная камера станет двойной

Тыльная камера получит четыре датчика

По слухам, HONOR 60 Pro оснастят пентакамерой (пять модулей!) и одинарной, но очень мощной фронталкой.

Когда подробностей станет больше, мы обязательно обо всем вам расскажем. Ждем сами!

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