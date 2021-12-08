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HONOR 60 Lite — цена, дата выхода, характеристики

8 Дек, 2021

HONOR 60 Lite — цена, дата выхода, характеристики

Все-таки будет!

HONOR не станет ограничиваться HONOR 60 и HONOR 60 Pro. В линейке будет недорогая модель. В Китае она называется HONOR 60 SE, а у нас будет продаваться под наименованием HONOR 60 Lite. Каким будет смартфон? Производители чехлов уже опубликовали рендеры.

Да, не слишком качественные, но дизайн оценить можно. Смартфон почему-то очень похож на Айфон 12 Про и 13 Про.

Характеристики

  • SoC: ?
  • Дисплей: Full HD+, 120 Гц
  • Тыльная камера: 108 Мп
  • Аккумулятор: не менее 4000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 40 Вт
  • ОЗУ: 8 ГБ
  • Флеш-память: 128 ГБ
  • ОС: Android 11

Дата выхода

Премьера ожидается 16 декабря. В Китае. Когда у нас? Не раньше, чем весной.

Цена

В России будет стоить около 25 000 рублей.

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