HONOR 60 Lite — цена, дата выхода, характеристики
Все-таки будет!
HONOR не станет ограничиваться HONOR 60 и HONOR 60 Pro. В линейке будет недорогая модель. В Китае она называется HONOR 60 SE, а у нас будет продаваться под наименованием HONOR 60 Lite. Каким будет смартфон? Производители чехлов уже опубликовали рендеры.
Да, не слишком качественные, но дизайн оценить можно. Смартфон почему-то очень похож на Айфон 12 Про и 13 Про.
Характеристики
- SoC: ?
- Дисплей: Full HD+, 120 Гц
- Тыльная камера: 108 Мп
- Аккумулятор: не менее 4000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 40 Вт
- ОЗУ: 8 ГБ
- Флеш-память: 128 ГБ
- ОС: Android 11
Дата выхода
Премьера ожидается 16 декабря. В Китае. Когда у нас? Не раньше, чем весной.
Цена
В России будет стоить около 25 000 рублей.
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