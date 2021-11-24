HONOR 60 показали со всех сторон — брат-близнец HONOR 50
Смотрим видео.
В китайской социальной сети Weibo опубликовано видео, на котором HONOR 60 демонстрируется со всех сторон. Если честно, отличий от HONOR 50 мы не видим. Он прямо точь-в-точь копия.
Как спереди, так и сзади.
Какие-то отличия все-таки будут? Ну да:
- Расцветка звездного неба;
- Изогнутый со всех сторон корпус (экран тоже изогнутый);
- Камеры станут лучше;
- Вероятно, аппаратная основа будет более современной, а автономность повысится.
Ждем подробностей 1 декабря. И, конечно, хотим увидеть HONOR 60 Lite и HONOR 60 Pro.
О смартфонах поколения HONOR 50 читаем у нас же:
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