HONOR 60 показали со всех сторон — брат-близнец HONOR 50

Смотрим видео.

В китайской социальной сети Weibo опубликовано видео, на котором HONOR 60 демонстрируется со всех сторон. Если честно, отличий от HONOR 50 мы не видим. Он прямо точь-в-точь копия.

Как спереди, так и сзади.

Какие-то отличия все-таки будут? Ну да:

Расцветка звездного неба;

Изогнутый со всех сторон корпус (экран тоже изогнутый);

Камеры станут лучше;

Вероятно, аппаратная основа будет более современной, а автономность повысится.

Ждем подробностей 1 декабря. И, конечно, хотим увидеть HONOR 60 Lite и HONOR 60 Pro.

О смартфонах поколения HONOR 50 читаем у нас же:

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