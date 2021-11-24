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HONOR 60 показали со всех сторон — брат-близнец HONOR 50

24 Ноя, 2021

HONOR 60 показали со всех сторон — брат-близнец HONOR 50

Смотрим видео.

В китайской социальной сети Weibo опубликовано видео, на котором HONOR 60 демонстрируется со всех сторон. Если честно, отличий от HONOR 50 мы не видим. Он прямо точь-в-точь копия.

Как спереди, так и сзади.

Какие-то отличия все-таки будут? Ну да:

  • Расцветка звездного неба;
  • Изогнутый со всех сторон корпус (экран тоже изогнутый);
  • Камеры станут лучше;
  • Вероятно, аппаратная основа будет более современной, а автономность повысится.

Ждем подробностей 1 декабря. И, конечно, хотим увидеть HONOR 60 Lite и HONOR 60 Pro.

О смартфонах поколения HONOR 50 читаем у нас же:

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