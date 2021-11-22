HONOR 60 представят 1 декабря — первое видео устройства
Смотрим!
HONOR назвала дату презентации HONOR 60. Случится это уже 1 декабря. Опубликован первый тизер-ролик гаджета.
Смотрим ниже:
Что можно увидеть на видео:
- Тыльную камеру, которая, как и в случае с HONOR 50, размещена в двух круглых модулях. Но датчики наверняка будут более совершенными. Ждем улучшенного зума и повышенного качества ночной съемки.
- Закругленные грани со всех сторон: как корпуса, так и экрана.
- Эксклюзивная звездная расцветка.
Пока всё. Подробнее об HONOR 60 читаем здесь.
Ну и, конечно, надеемся, что вместе с базовой моделью HONOR представит HONOR 60 Pro и HONOR 60 Lite, который не будет копией одного из смартфонов Huawei.
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