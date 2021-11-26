Новости

HONOR 60 Pro: дата выхода, цена, характеристики

26 Ноя, 2021

HONOR 60 Pro: дата выхода, цена, характеристики

Топовый новый HONOR 60.

Вместе с HONOR 60 производитель представит также и топовый HONOR 60 Pro. Каким он будет, какой чип получит, сколько будет стоить и когда появится? Расскажем.

Начнем с характеристик.

Характеристик

  • SoC: Snapdragon 778G Plus 5G
  • Дисплей: 6,7 дюйма, AMOLED, Full HD+, 120 Гц
  • ОЗУ: 8 или 12 ГБ
  • Флеш-память: 128 или 256 ГБ
  • Аккумулятор: 4500 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 100 Вт
  • Тыльная камера: тройная, с главным сенсором на 108 Мп
  • Селфи-камера: 50 Мп
  • ОС: Android 12
  • Что еще: сервисы Google

Дата выхода

1 декабря состоится презентация. Продажи стартуют вскоре. А у нас? Надеемся на весну или даже лето.

Цена

У нас (если будем заказывать на Али) не менее 50 или даже 55 тысяч рублей.

Полезно знать:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Поставьте оценку: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (5,00 из 5, оценили: 1)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий