HONOR 60 Pro: дата выхода, цена, характеристики
Топовый новый HONOR 60.
Вместе с HONOR 60 производитель представит также и топовый HONOR 60 Pro. Каким он будет, какой чип получит, сколько будет стоить и когда появится? Расскажем.
Начнем с характеристик.
Характеристик
- SoC: Snapdragon 778G Plus 5G
- Дисплей: 6,7 дюйма, AMOLED, Full HD+, 120 Гц
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ
- Флеш-память: 128 или 256 ГБ
- Аккумулятор: 4500 мА*ч
- Быстрая зарядка: 100 Вт
- Тыльная камера: тройная, с главным сенсором на 108 Мп
- Селфи-камера: 50 Мп
- ОС: Android 12
- Что еще: сервисы Google
Дата выхода
1 декабря состоится презентация. Продажи стартуют вскоре. А у нас? Надеемся на весну или даже лето.
Цена
У нас (если будем заказывать на Али) не менее 50 или даже 55 тысяч рублей.
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