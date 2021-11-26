HONOR 60 Pro: дата выхода, цена, характеристики

Топовый новый HONOR 60.

Вместе с HONOR 60 производитель представит также и топовый HONOR 60 Pro. Каким он будет, какой чип получит, сколько будет стоить и когда появится? Расскажем.

Начнем с характеристик.

Характеристик

SoC: Snapdragon 778G Plus 5G

Дисплей: 6,7 дюйма, AMOLED, Full HD+, 120 Гц

ОЗУ: 8 или 12 ГБ

Флеш-память: 128 или 256 ГБ

Аккумулятор: 4500 мА*ч

Быстрая зарядка: 100 Вт

Тыльная камера: тройная, с главным сенсором на 108 Мп

Селфи-камера: 50 Мп

ОС: Android 12

Что еще: сервисы Google

Дата выхода

1 декабря состоится презентация. Продажи стартуют вскоре. А у нас? Надеемся на весну или даже лето.

Цена

У нас (если будем заказывать на Али) не менее 50 или даже 55 тысяч рублей.

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