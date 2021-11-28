HONOR 60 Pro засветился в Geekbench — Snapdragon 778G+ и 12 ГБ ОЗУ

Сколько набрал?

Топовый HONOR 60 Pro замечен в базе данных бенчмарка Geekbench. В одноядерном тесте устройство набрало 816 баллов, в многоядерном — 2971 балл.

Девайс будет базироваться на продвинутом чипсете Snapdragon 778G+ от Qualcomm. Объем оперативной памяти составит 12 ГБ. Почему-то указано, что работать новинка будет на Android 11. Но, очевидно, что это ошибка. Скорее всего, HONOR поставит на свои новые смартфоны уже Android 12.

Будет ли HONOR 60 Pro продаваться в России? Вопрос, на который у нас нет ответа. Дело в том, что HONOR 50 Pro официально в РФ не продают. Заказать его можно на Али.

Презентация серии iPhone запланирована на 1 декабря.

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