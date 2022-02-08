HONOR 60 SE представлен официально — стоит $345
Пока только в Китае.
HONOR анонсировала смартфон HONOR 60 SE 5G, который внешне напоминает iPhone 13 Pro. Новинка является среднебюджетником, однако параметры у девайса весьма впечатляющие.
Аппаратной основой новинки стал чип Dimensity 9000. Объем ОЗУ равен 8 ГБ, флеш-памяти может быть 128 или 256 ГБ. Емкость батареи составляет 4300 мА*ч. Предусмотрена поддержка 66-ваттной зарядки.
У гаджета 120-герцовый 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Тыльная камера состоит из сенсоров на 64+8+2 Мп. Фронталка 16-мегапиксельная.
Продажи в Поднебесной начнутся 18 февраля. А у нас? Неизвестно.
Ценник за версию с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ равен 340 долларам. Модель с тем же объемом ОЗУ, но 256 ГБ флег-памяти стоит $390. Работает аппарат на Android 12 в связке с Magic UI последней версии.
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