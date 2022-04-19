HONOR 70 будет лучше всех. Ну почти

Характеристики уже известны.

HONOR 70 обещает быть удачным флагманским смартфоном HONOR с новеньким процессором Snapdragon 7 Gen 1. Ожидается, что в 70-й серии выйдут смартфоны HONOR 70, HONOR 70 Pro и HONOR 70 Pro+. Базовым и самым доступным по цене в линейке будет HONOR 70, а HONOR 70 Pro+ попробует занять пьедестал лучшего камерофона на момент выхода.

HONOR 60 не сильно порадовали потребителей из-за отсутствия больших инноваций по сравнению с предыдущей моделью HONOR 50 (обзор). В связи с этим любители бренда HONOR ждут следующую 70-ю серию, которая будет представлена в Китае уже в мае.

Характеристики HONOR 70

Процессор Snapdragon 7 Gen 1.

Дисплей OLED BOE с Full HD+ (2400×1080 пикселей) и частотой 120 Герц.

Объем аккумулятора: 4800 мА/ч.

Быстрая зарядка на 66 Ватт.

Основная камера на 108 Мегапикселей, одна на 8 Мп и еще одна на 2 Мп.

Стереозвук.

NFC.

Скорее всего именно эта модель будет самой покупаемой в линейке.

Характеристики HONOR 70 Pro

Процессор MediaTek Dimensity 8100.

Камера: 2 модуля по 50 мегапикселей, перископный модуль с оптическим увеличением на 8 мегапикселей.

Дисплей OLED BOE с разрешением 2600×1200 пикселей и частотой 120 Герц (частота может меняться до 1 до 120 Герц с шагом в 1 Гц).

Емкость аккумулятора: 4800 мА/ч.

Быстрая зарядка на 66 Ватт.

Стереозвук.

Инфракрасный порт.

NFC.

Средняя модель в линейке однозначно найдет своего покупателя.

Характеристики HONOR 70 Pro+

Модель 70 с приставкой Pro+ будет претендовать на один из лучших камерофонов на момент выхода. Сами оцените его характеристики.

Процессор MediaTek Dimensity 9000.

Дисплей OLED BOE с разрешением 2800×1300 пикселей и частотой 120 Гц.

Камера: пару 50-мегапиксельных модулей, 8-мегапиксельный телеобъектив. Наличие оптической стабилизации!

Емкость аккумулятора: 4600 мА/ч.

Быстрая зарядка на 100 Ватт.

Стереозвук.

Инфракрасный порт.

NFC.

От более младших моделей флагман отличается самым мощным в линейке процессором, несколько меньшим по емкости аккумулятору, более мощной быстрой зарядкой и самой лучшей системой камер с оптической стабилизацией. Судя по процессору, HONOR 70 Pro+ будет производительнее (например) Samsung Galaxy S22 Ultra. Цены на HONOR 70 пока неизвестны.

Дата выхода моделей HONOR 70

Ориентировочная дата выхода — осень 2022.

Официальный анонс линейки HONOR 70 состоится в мае 2022.

Поделиться

❤ Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема.

✅ Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, и Яндекс.Дзен.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)