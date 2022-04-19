HONOR 70 будет лучше всех. Ну почти
Характеристики уже известны.
HONOR 70 обещает быть удачным флагманским смартфоном HONOR с новеньким процессором Snapdragon 7 Gen 1. Ожидается, что в 70-й серии выйдут смартфоны HONOR 70, HONOR 70 Pro и HONOR 70 Pro+. Базовым и самым доступным по цене в линейке будет HONOR 70, а HONOR 70 Pro+ попробует занять пьедестал лучшего камерофона на момент выхода.
HONOR 60 не сильно порадовали потребителей из-за отсутствия больших инноваций по сравнению с предыдущей моделью HONOR 50 (обзор). В связи с этим любители бренда HONOR ждут следующую 70-ю серию, которая будет представлена в Китае уже в мае.
Характеристики HONOR 70
- Процессор Snapdragon 7 Gen 1.
- Дисплей OLED BOE с Full HD+ (2400×1080 пикселей) и частотой 120 Герц.
- Объем аккумулятора: 4800 мА/ч.
- Быстрая зарядка на 66 Ватт.
- Основная камера на 108 Мегапикселей, одна на 8 Мп и еще одна на 2 Мп.
- Стереозвук.
- NFC.
Скорее всего именно эта модель будет самой покупаемой в линейке.
Характеристики HONOR 70 Pro
- Процессор MediaTek Dimensity 8100.
- Камера: 2 модуля по 50 мегапикселей, перископный модуль с оптическим увеличением на 8 мегапикселей.
- Дисплей OLED BOE с разрешением 2600×1200 пикселей и частотой 120 Герц (частота может меняться до 1 до 120 Герц с шагом в 1 Гц).
- Емкость аккумулятора: 4800 мА/ч.
- Быстрая зарядка на 66 Ватт.
- Стереозвук.
- Инфракрасный порт.
- NFC.
Средняя модель в линейке однозначно найдет своего покупателя.
Характеристики HONOR 70 Pro+
Модель 70 с приставкой Pro+ будет претендовать на один из лучших камерофонов на момент выхода. Сами оцените его характеристики.
- Процессор MediaTek Dimensity 9000.
- Дисплей OLED BOE с разрешением 2800×1300 пикселей и частотой 120 Гц.
- Камера: пару 50-мегапиксельных модулей, 8-мегапиксельный телеобъектив. Наличие оптической стабилизации!
- Емкость аккумулятора: 4600 мА/ч.
- Быстрая зарядка на 100 Ватт.
- Стереозвук.
- Инфракрасный порт.
- NFC.
От более младших моделей флагман отличается самым мощным в линейке процессором, несколько меньшим по емкости аккумулятору, более мощной быстрой зарядкой и самой лучшей системой камер с оптической стабилизацией. Судя по процессору, HONOR 70 Pro+ будет производительнее (например) Samsung Galaxy S22 Ultra. Цены на HONOR 70 пока неизвестны.
Дата выхода моделей HONOR 70
Ориентировочная дата выхода — осень 2022.
Официальный анонс линейки HONOR 70 состоится в мае 2022.
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