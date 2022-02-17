HONOR Earbuds 3 Pro: первые в мире TWS-наушники с датчиком температуры тела

Необычные наушники.

Премьера новинки запланирована на 28 февраля. Уникальные наушники продемонстрируют в Барселоне на MWC 2022. Тогда же, напомним, покажут смартфоны флагманской серии HONOR Magic 4.

Дизайн HONOR EarBuds 3 Pro почти такой же, как у EarBuds 3 SE. Однако внутри нововведений хватает. И главное, конечно, упомянутый в заголовке датчик температуры тела. Да, наушники смогут выступать в качестве полноценного термометра. По слухам, кстати, такая же фишка будет и у AirPods Pro 2. Но HONOR тут точно окажется впереди.

А чем порадует наушники меломанов? Продвинутым шумодавом и топовым качеством звука. Цена? Узнаем менее чем через две недели.

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