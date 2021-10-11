HONOR запустила конкурс мобильной фотографии HONOR Magic Moments Awards 2021 в России

Примем участие?

Компания HONOR запустила в России один из самых масштабных конкурсов мобильной фотографии под названием HONOR Magic Moments Awards 2021. Призовой фонд равен 550 000 рублей. Подать заявку можно до 30 ноября.

Цель конкурса — расширить границы мобильного фото с помощью инновационных технологий, создать платформу для обмена снимками, где каждый сможет показать мир таким, каким его видит через объектив своего смартфона.

Для участие необходима регистрация на странице конкурса. Там же следует загрузить свои фотографии, сделанные с помощью смартфона HONOR (подходит любая модель).

Категорий 8:

Портрет;

Ночь;

Пейзажное фото;

Абстрактный кадр

Документальный снимок;

Закат и рассвет;

Город;

Животные.

За первое место положен денежный приз в размере 150 000 рублей. За второе дают уже 100 000 рублей. Наконец, за третье — 50 000 рублей.

Также проводится отдельный конкурс студенческой мобильной фотографии. Победителям положено по 50 000 рублей.

В жюри российской конкурсной программы входят опытные фотографы, учителя и блогеры:

Профессиональный фотохудожник, член Московского союза художников и Союза фотохудожников России Бесчастнов Петр;

Блогер, пейзажный фотограф и амбассадор HONOR Виталий Климов;

Хореограф, заслуженный артист РФ, педагог-балетмейстер театра «Ленком Марка Захарова», профессор ВТУ им. М. С. Щепкина и ГИТИСа Антон Лещинский.

Наконец, все участники смогут побороться за звание мирового Фотографа Года с призом 10 000 долларов. Также разыгрывается флагманский смартфон HONOR Magic3 Pro Plus и прочие призы.

Что касается членов международного жюри, то его возглавляют

Основатель IMAX Enhanced и директор отдела товаров и услугом Xperi Гейр Скааден;

Член Совета Академии кинематографических искусств и наук и сооснователь и председатель Entertainment Technology Consultants (ETC) Лорен Нильсон.

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