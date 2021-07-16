HONOR Magic 3: дата выхода, цена, характеристики

Первый на Snapdragon 888 Plus.

Компания HONOR совсем скоро представит серию смартфонов HONOR Magic 3. Это флагманская линейка на базе топового чипсета Snapdragon 888 Plus. Известно, что смартфонов будет несколько. Названа дата презентации. Раскрыты многие параметры (спасибо инсайдерам). Но финальные названия моделей и то, сколько их будет, увы, мы не знаем.

Что знаем, об это рассказываем ниже.

Дата выхода

Смартфоны представят 12 августа. Это официально. Руководство HONOR уже назвало дату. Старт продаж? Думается, через пару дней. У нас? Привезут в сентябре, вряд ли позже.

Цена

Это флагманы. Дешево не будет. Ждем ценник на от 60-70 тысяч рублей.

Характеристики

SoC: Snapdragon 888 Plus

Дисплей: 6,76-дюймовый AMOLED с разрешением Quad HD+ (2772 x 1344)

ОЗУ: 12 ГБ

Накопитель: 256, 512 ГБ

Батарея: ?

Быстрая зарядка: 66 или 100 Вт, беспроводная мощностью 50 Вт

Тыльная камера: ?

Фронтальная камера: двойная

ОС: Android 11 + Magic UI 5.0

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