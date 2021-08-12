HONOR Magic 3 Pro+ — невероятный флагман и самый крутой смартфон на Android
Это нечто.
HONOR Magic 3 и HONOR Magic 3 Pro уже сами по себе крутейшие смартфоны, настоящие флагманы. Такие, каких нет ни у одного другого производителя. Настоящие ультимативные андроидфоны. Но HONOR Magic 3 Pro+ это уже нечто иное. Это не простой флагман. А нечто совершенно другого порядка. Наверняка именно этот смартфон станет лидером DxOMark, а также самым совершенным и дорогим Android’фоном на нашем рынке..
Подробнее о нем ниже.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 888 Plus
- Дисплей: 6,76-дюймовый AMOLED с разрешением Quad HD+ (2772 x 1344)
- ОЗУ: 12 ГБ
- Накопитель: 512 ГБ, используется обновленный стандарт памяти UFS 3.1 (прирост скорости при записи и чтении на 70%)
- Батарея: 4600 мА*ч
- Быстрая зарядка: 66, беспроводная мощностью 50 Вт
- Фронтальная камера: двойная
- ОС: Android 11 + Magic UI 5.0
- Защита от воды и пыли IP68
Что еще? Конечно же, камера!
Камера HONOR Magic 3 Pro+
Камера и правда нечто.
Судите сами:
- Главный широкоугольный модуль на 50 Мп с OIS, f/1.9, фокусным расстоянием 23 мм.
- Монохромный сенсор на 64 Мп (f/1.8).
- Ширик на 64 Мп (фокус 11 мм, f/2.4).
- Телевик на 64 Мп (фокус 90 мм, f/3.5).
- ToF.
- Датчик температуры цвета (!).
Ну как, впечатлились?
Мы да.
Цена
Тоже невероятная. Аж 1500 евро. У нас? Не ниже 150 000 рублей, а, вероятно, даже ближе к 160-170! Версия только одна, с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти.
Расцветки же две, черная или белая.
Еще?
- HONOR Magic 3, Magic 3 Pro и Magic 3 Pro+ — серия изумительных флагманов
- 4 крутые фишки Honor Magic 3 — вот, почему это один из лучших смартфонов 2021 года
- Обзор наушников Honor Earbuds 2 Lite: smart casual с хорошим звуком
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.