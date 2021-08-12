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HONOR Magic 3 Pro+ — невероятный флагман и самый крутой смартфон на Android

12 Авг, 2021

HONOR Magic 3 Pro+ — невероятный флагман и самый крутой смартфон на Android

Это нечто.

HONOR Magic 3 и HONOR Magic 3 Pro уже сами по себе крутейшие смартфоны, настоящие флагманы. Такие, каких нет ни у одного другого производителя. Настоящие ультимативные андроидфоны. Но HONOR Magic 3 Pro+ это уже нечто иное. Это не простой флагман. А нечто совершенно другого порядка. Наверняка именно этот смартфон станет лидером DxOMark, а также самым совершенным и дорогим Android’фоном на нашем рынке..

Подробнее о нем ниже.

Характеристики

  • SoC: Snapdragon 888 Plus
  • Дисплей: 6,76-дюймовый AMOLED с разрешением Quad HD+ (2772 x 1344)
  • ОЗУ: 12 ГБ
  • Накопитель: 512 ГБ, используется обновленный стандарт памяти UFS 3.1 (прирост скорости при записи и чтении на 70%)
  • Батарея: 4600 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 66, беспроводная мощностью 50 Вт
  • Фронтальная камера: двойная
  • ОС: Android 11 + Magic UI 5.0
  • Защита от воды и пыли IP68

Что еще? Конечно же, камера!

Камера HONOR Magic 3 Pro+

Камера и правда нечто.

Судите сами:

  • Главный широкоугольный модуль на 50 Мп с OIS, f/1.9, фокусным расстоянием 23 мм.
  • Монохромный сенсор на 64 Мп (f/1.8).
  • Ширик на 64 Мп (фокус 11 мм, f/2.4).
  • Телевик на 64 Мп (фокус 90 мм, f/3.5).
  • ToF.
  • Датчик температуры цвета (!).

Ну как, впечатлились?

Мы да.

Цена

Тоже невероятная. Аж 1500 евро. У нас? Не ниже 150 000 рублей, а, вероятно, даже ближе к 160-170! Версия только одна, с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти.

Расцветки же две, черная или белая.

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