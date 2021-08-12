HONOR Magic 3 Pro+ — невероятный флагман и самый крутой смартфон на Android

Это нечто.

HONOR Magic 3 и HONOR Magic 3 Pro уже сами по себе крутейшие смартфоны, настоящие флагманы. Такие, каких нет ни у одного другого производителя. Настоящие ультимативные андроидфоны. Но HONOR Magic 3 Pro+ это уже нечто иное. Это не простой флагман. А нечто совершенно другого порядка. Наверняка именно этот смартфон станет лидером DxOMark, а также самым совершенным и дорогим Android’фоном на нашем рынке..

Подробнее о нем ниже.

Характеристики

SoC: Snapdragon 888 Plus

Дисплей: 6,76-дюймовый AMOLED с разрешением Quad HD+ (2772 x 1344)

ОЗУ: 12 ГБ

Накопитель: 512 ГБ, используется обновленный стандарт памяти UFS 3.1 (прирост скорости при записи и чтении на 70%)

Батарея: 4600 мА*ч

Быстрая зарядка: 66, беспроводная мощностью 50 Вт

Фронтальная камера: двойная

ОС: Android 11 + Magic UI 5.0

Защита от воды и пыли IP68

Что еще? Конечно же, камера!

Камера HONOR Magic 3 Pro+

Камера и правда нечто.

Судите сами:

Главный широкоугольный модуль на 50 Мп с OIS, f/1.9, фокусным расстоянием 23 мм.

Монохромный сенсор на 64 Мп (f/1.8).

Ширик на 64 Мп (фокус 11 мм, f/2.4).

Телевик на 64 Мп (фокус 90 мм, f/3.5).

ToF.

Датчик температуры цвета (!).

Ну как, впечатлились?

Мы да.

Цена

Тоже невероятная. Аж 1500 евро. У нас? Не ниже 150 000 рублей, а, вероятно, даже ближе к 160-170! Версия только одна, с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти.

Расцветки же две, черная или белая.

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