HONOR Magic 3, Magic 3 Pro и Magic 3 Pro+ — серия изумительных флагманов

Дождались.

Компания HONOR наконец-то представила флагманскую серию HONOR Magic 3. Эта линейка смартфонов базируется на топовом чипсете Snapdragon 888 Plus, обладает исключительным дизайном, суперсовременной начинкой и, конечно, потрясающими камерами. Расскажем все, что знаем о HONOR Magic 3 и HONOR Magic 3 Pro. И, да, еще HONOR Magic 3 Pro+.

Главное для нас сейчас, когда смартфоны доберутся до нашего рынка.

Дата выхода HONOR Magic 3 в России

В России HONOR Magic 3 появится до конца августа.

Цена

Цены такие:

HONOR Magic 3 с 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ флеш-памяти — 899 евро

HONOR Magic 3 Pro с 8 ГБ ОЗУ + 256ГБ флеш-памяти — 1099 евро

HONOR Magic 3 Pro с 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ флеш-памяти — 1499 евро

Характеристики HONOR Magic 3

Параметры то, что надо!

Судите сами.

SoC: Snapdragon 888 Plus

Дисплей: 6,76-дюймовый AMOLED с разрешением Quad HD+ (2772 x 1344). Угол закругления 89 градусов. Больше нет ни у кого!

ОЗУ: 8 ГБ

Накопитель: 256 используется обновленный стандарт памяти UFS 3.1 (прирост скорости при записи и чтении на 70%)

Батарея: 4600 мА*ч

Быстрая зарядка: 66 Вт, беспроводная мощностью 50 Вт

Тыльная камера: ?

Фронтальная камера: двойная

ОС: Android 11 + Magic UI 5.0

Защита от воды и пыли IP68

Характеристики HONOR Magic 3 Pro

SoC: Snapdragon 888 Plus

Дисплей: 6,76-дюймовый AMOLED с разрешением Quad HD+ (2772 x 1344)

ОЗУ: 8 ГБ

Накопитель: 256 используется обновленный стандарт памяти UFS 3.1 (прирост скорости при записи и чтении на 70%)

Батарея: 4600 мА*ч

Быстрая зарядка: 66, беспроводная мощностью 50 Вт

Тыльная камера: ?

Фронтальная камера: двойная

ОС: Android 11 + Magic UI 5.0

Защита от воды и пыли IP68

Характеристики HONOR Magic 3 Pro+

SoC: Snapdragon 888 Plus

Дисплей: 6,76-дюймовый AMOLED с разрешением Quad HD+ (2772 x 1344)

ОЗУ: 12 ГБ

Накопитель: 512 ГБ, используется обновленный стандарт памяти UFS 3.1 (прирост скорости при записи и чтении на 70%)

Батарея: 4600 мА*ч

Быстрая зарядка: 66, беспроводная мощностью 50 Вт

Тыльная камера: ?

Фронтальная камера: двойная

ОС: Android 11 + Magic UI 5.0

Защита от воды и пыли IP68

Огромный экран, тонкие рамки

Да, Magic 3 Pro меньше iPhone 12 Pro Max по размерам. А вот экран больше! Аж 6,76 дюймов. При этом рамки у топового айфона аж 2,33 мм. У Honor почти в 5 раз (!) меньше, 0,55 мм.

Ну и о суперзакруглении не забываем.

Что с цветами?

У обычного Magic 3 синий, розовый, белый, черный. У Magic 3 Pro черный, белый и розовый.

Камеры

У Honor Magic 3 Pro есть все шансы сместить Huawei P50 Pro с поста лидера рейтинга DxOMark. Ну и очевидно, что в тройку лидеров он точно войдет.

Судите сами:

Главный сенсор на 50 Мп Монохромная камера 64 Мп Телевик на 64 Мп Ширик на 13 Мп + Автофокус 8×8 dTOF

У HONOR Magic 3 камера тройная:

Главный сенсор на 50 Мп Монохромная камера 64 Мп Ширик на 13 Мп

А что же у Magic 3 Pro+?

Главный сенсор на 50 Мп Монохромная камера 64 Мп Телевик на 64 Мп Ширик на 64 Мп + Автофокус 8×8 dTOF

Ну как?

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