HONOR Magic 3, Magic 3 Pro и Magic 3 Pro+ — серия изумительных флагманов
Дождались.
Компания HONOR наконец-то представила флагманскую серию HONOR Magic 3. Эта линейка смартфонов базируется на топовом чипсете Snapdragon 888 Plus, обладает исключительным дизайном, суперсовременной начинкой и, конечно, потрясающими камерами. Расскажем все, что знаем о HONOR Magic 3 и HONOR Magic 3 Pro. И, да, еще HONOR Magic 3 Pro+.
Главное для нас сейчас, когда смартфоны доберутся до нашего рынка.
Дата выхода HONOR Magic 3 в России
В России HONOR Magic 3 появится до конца августа.
Цена
Цены такие:
- HONOR Magic 3 с 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ флеш-памяти — 899 евро
- HONOR Magic 3 Pro с 8 ГБ ОЗУ + 256ГБ флеш-памяти — 1099 евро
- HONOR Magic 3 Pro с 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ флеш-памяти — 1499 евро
Характеристики HONOR Magic 3
Параметры то, что надо!
Судите сами.
- SoC: Snapdragon 888 Plus
- Дисплей: 6,76-дюймовый AMOLED с разрешением Quad HD+ (2772 x 1344). Угол закругления 89 градусов. Больше нет ни у кого!
- ОЗУ: 8 ГБ
- Накопитель: 256 используется обновленный стандарт памяти UFS 3.1 (прирост скорости при записи и чтении на 70%)
- Батарея: 4600 мА*ч
- Быстрая зарядка: 66 Вт, беспроводная мощностью 50 Вт
- Тыльная камера: ?
- Фронтальная камера: двойная
- ОС: Android 11 + Magic UI 5.0
- Защита от воды и пыли IP68
Характеристики HONOR Magic 3 Pro
- SoC: Snapdragon 888 Plus
- Дисплей: 6,76-дюймовый AMOLED с разрешением Quad HD+ (2772 x 1344)
- ОЗУ: 8 ГБ
- Накопитель: 256 используется обновленный стандарт памяти UFS 3.1 (прирост скорости при записи и чтении на 70%)
- Батарея: 4600 мА*ч
- Быстрая зарядка: 66, беспроводная мощностью 50 Вт
- Тыльная камера: ?
- Фронтальная камера: двойная
- ОС: Android 11 + Magic UI 5.0
- Защита от воды и пыли IP68
Характеристики HONOR Magic 3 Pro+
- SoC: Snapdragon 888 Plus
- Дисплей: 6,76-дюймовый AMOLED с разрешением Quad HD+ (2772 x 1344)
- ОЗУ: 12 ГБ
- Накопитель: 512 ГБ, используется обновленный стандарт памяти UFS 3.1 (прирост скорости при записи и чтении на 70%)
- Батарея: 4600 мА*ч
- Быстрая зарядка: 66, беспроводная мощностью 50 Вт
- Тыльная камера: ?
- Фронтальная камера: двойная
- ОС: Android 11 + Magic UI 5.0
- Защита от воды и пыли IP68
Огромный экран, тонкие рамки
Да, Magic 3 Pro меньше iPhone 12 Pro Max по размерам. А вот экран больше! Аж 6,76 дюймов. При этом рамки у топового айфона аж 2,33 мм. У Honor почти в 5 раз (!) меньше, 0,55 мм.
Ну и о суперзакруглении не забываем.
Что с цветами?
У обычного Magic 3 синий, розовый, белый, черный. У Magic 3 Pro черный, белый и розовый.
Камеры
У Honor Magic 3 Pro есть все шансы сместить Huawei P50 Pro с поста лидера рейтинга DxOMark. Ну и очевидно, что в тройку лидеров он точно войдет.
Судите сами:
- Главный сенсор на 50 Мп
- Монохромная камера 64 Мп
- Телевик на 64 Мп
- Ширик на 13 Мп
- + Автофокус 8×8 dTOF
У HONOR Magic 3 камера тройная:
- Главный сенсор на 50 Мп
- Монохромная камера 64 Мп
- Ширик на 13 Мп
А что же у Magic 3 Pro+?
- Главный сенсор на 50 Мп
- Монохромная камера 64 Мп
- Телевик на 64 Мп
- Ширик на 64 Мп
- + Автофокус 8×8 dTOF
Ну как?
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