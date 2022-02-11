Новости

HONOR Magic 4: дата выхода, цена, характеристики

11 Фев, 2022

HONOR Magic 4: дата выхода, цена, характеристики

Суперфлагманы HONOR.

Инсайдер под ником RODENT950 раскрыл информацию о смартфонах линейки HONOR Magic 4. Это серия топовых смартфонов HONOR. Представят их совсем скоро. Ниже расскажем о характеристиках базового HONOR Magic 4.

Поехали!

Дата выхода

Смартфон уже тизерят. Премьера запланирована на 28 февраля.

Цена

От 80 000 рублей.

Характеристики

  • SoC: MediaTek Dimensity 9000
  • Дисплей: 6,55-дюймовый AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц
  • ОЗУ: 8 или 12 ГБ
  • Накопитель: 256 или 512 ГБ
  • Батарея: 4800 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 66 Вт, беспроводная мощностью 50 Вт
  • Тыльная камера: 50+50+16 Мп
  • Фронтальная камера: 16 Мп
  • ОС: Android 12 + Magic UI 6.0

Полезно знать:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий