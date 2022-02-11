HONOR Magic 4: дата выхода, цена, характеристики

Суперфлагманы HONOR.

Инсайдер под ником RODENT950 раскрыл информацию о смартфонах линейки HONOR Magic 4. Это серия топовых смартфонов HONOR. Представят их совсем скоро. Ниже расскажем о характеристиках базового HONOR Magic 4.

Поехали!

Дата выхода

Смартфон уже тизерят. Премьера запланирована на 28 февраля.

Цена

От 80 000 рублей.

Характеристики

SoC: MediaTek Dimensity 9000

Дисплей: 6,55-дюймовый AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц

ОЗУ: 8 или 12 ГБ

Накопитель: 256 или 512 ГБ

Батарея: 4800 мА*ч

Быстрая зарядка: 66 Вт, беспроводная мощностью 50 Вт

Тыльная камера: 50+50+16 Мп

Фронтальная камера: 16 Мп

ОС: Android 12 + Magic UI 6.0

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