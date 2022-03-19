HONOR Magic 4 Lite: дата выхода, цена, характеристики
Для тех, кому HONOR Magic 4, 4 Pro и 4 Ultimate не по карману.
HONOR Magic 4 Lite это бюджетный модель Magic 4. Представят смартфон в ближайшем будущем. Что о нем известно?
Расскажем.
Дата выхода
Весна или лето 2022.
Цена
До $350.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 695
- Экран: 6,81 дюйма, IPS, Full HD+, 120 Гц
- Тыльная камера: 48+2+2 Мп
- Селфи-камера: 16 Мп
- ОЗУ: 6 ГБ
- Флеш-память: 128 ГБ
- Батарея: 4800 мА*ч
- Быстрая зарядка: 40 Вт
- ОС: Android 12 + Magic UI последней версии
- Габариты: 16,6 на 7,6 на 0,8 см
- Вес: 198 г
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