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HONOR Magic 4 Lite: дата выхода, цена, характеристики

19 Мар, 2022

HONOR Magic 4 Lite: дата выхода, цена, характеристики

Для тех, кому HONOR Magic 4, 4 Pro и 4 Ultimate не по карману.

HONOR Magic 4 Lite это бюджетный модель Magic 4. Представят смартфон в ближайшем будущем. Что о нем известно?

Расскажем.

Дата выхода

Весна или лето 2022.

Цена

До $350.

Характеристики

  • SoC: Snapdragon 695
  • Экран: 6,81 дюйма, IPS, Full HD+, 120 Гц
  • Тыльная камера: 48+2+2 Мп
  • Селфи-камера: 16 Мп
  • ОЗУ: 6 ГБ
  • Флеш-память: 128 ГБ
  • Батарея: 4800 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 40 Вт
  • ОС: Android 12 + Magic UI последней версии
  • Габариты: 16,6 на 7,6 на 0,8 см
  • Вес: 198 г

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