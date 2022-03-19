HONOR Magic 4 Lite: дата выхода, цена, характеристики

Для тех, кому HONOR Magic 4, 4 Pro и 4 Ultimate не по карману.

HONOR Magic 4 Lite это бюджетный модель Magic 4. Представят смартфон в ближайшем будущем. Что о нем известно?

Расскажем.

Дата выхода

Весна или лето 2022.

Цена

До $350.

Характеристики

SoC: Snapdragon 695

Экран: 6,81 дюйма, IPS, Full HD+, 120 Гц

Тыльная камера: 48+2+2 Мп

Селфи-камера: 16 Мп

ОЗУ: 6 ГБ

Флеш-память: 128 ГБ

Батарея: 4800 мА*ч

Быстрая зарядка: 40 Вт

ОС: Android 12 + Magic UI последней версии

Габариты: 16,6 на 7,6 на 0,8 см

Вес: 198 г

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