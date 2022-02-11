HONOR Magic 4 Pro: дата выхода, цена, характеристики
Топовый камерофон?
HONOR Magic 4 Pro представят 28 февраля 2022 года на MWC 2022 в Барселоне. Это флагман, который будет стоить дорого. Но свою стоимость точно оправдает.
Что знаем.
Дата выхода
28 февраля.
Цена
От 100 000 рублей.
Характеристики
- Чипсет: Snapdragon 8 Gen 1
- Экран: 6,67 дюйма, AMOLED, 2772 x 1344 пикселей, 120 Гц
- Оперативная память: 8 или 12 ГБ
- Флеш-память: 256 или 512 ГБ
- Батарея: 4800 мА*ч
- Быстрая зарядка: 66 Вт, беспроводная на 50 Вт
- Тыльная камера: 50+50+50+50 Мп и ToF
- Селфи-камера: 13+13 Мп + ToF
- Операционная система: Android 12 + Magic UI 6.0
- Защита IP53
- Вес: 204 г
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