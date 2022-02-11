HONOR Magic 4 Pro: дата выхода, цена, характеристики

Топовый камерофон?

HONOR Magic 4 Pro представят 28 февраля 2022 года на MWC 2022 в Барселоне. Это флагман, который будет стоить дорого. Но свою стоимость точно оправдает.

Что знаем.

Дата выхода

28 февраля.

Цена

От 100 000 рублей.

Характеристики

Чипсет: Snapdragon 8 Gen 1

Экран: 6,67 дюйма, AMOLED, 2772 x 1344 пикселей, 120 Гц

Оперативная память: 8 или 12 ГБ

Флеш-память: 256 или 512 ГБ

Батарея: 4800 мА*ч

Быстрая зарядка: 66 Вт, беспроводная на 50 Вт

Тыльная камера: 50+50+50+50 Мп и ToF

Селфи-камера: 13+13 Мп + ToF

Операционная система: Android 12 + Magic UI 6.0

Защита IP53

Вес: 204 г

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