HONOR Magic 4 Pro Plus: дата выхода, цена, характеристики

Топовый камерофон?

HONOR Magic 4 Pro Plus это самый крутой смартфон HONOR в 2022-м году. Флагман из флагманов. И, конечно, с крутейшей камерой.

Характеристики уже известны. Сроки премьеры тоже.

Дата выхода

28 февраля на MWC 2022 в Испании.

Цена

От 130 000 рублей.

Характеристики

Однокристальная система: Snapdragon 8 Gen 1

Панель: 6,78 дюйма, AMOLED, 3200 x 1440 пикселей, 120 Гц

Объем ОЗУ: 12 или 16 ГБ ГБ

Емкость накопителя: 256, 512 ГБ или 1 ТБ

Емкость аккумулятора: 4800 мА*ч

Скоростная зарядка: 100 Вт, беспроводная на 50 Вт

Камера сзади: 50+50+50+50 Мп и ToF

Камера для селфи: 13+13 Мп + ToF

ОС: Android 12 + фирменная оболочка Magic UI 6.0

Защита IP68, NFC 2.0

Вес: 218 г

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