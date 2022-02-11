HONOR Magic 4 Pro Plus: дата выхода, цена, характеристики
Топовый камерофон?
HONOR Magic 4 Pro Plus это самый крутой смартфон HONOR в 2022-м году. Флагман из флагманов. И, конечно, с крутейшей камерой.
Характеристики уже известны. Сроки премьеры тоже.
Дата выхода
28 февраля на MWC 2022 в Испании.
Цена
От 130 000 рублей.
Характеристики
- Однокристальная система: Snapdragon 8 Gen 1
- Панель: 6,78 дюйма, AMOLED, 3200 x 1440 пикселей, 120 Гц
- Объем ОЗУ: 12 или 16 ГБ ГБ
- Емкость накопителя: 256, 512 ГБ или 1 ТБ
- Емкость аккумулятора: 4800 мА*ч
- Скоростная зарядка: 100 Вт, беспроводная на 50 Вт
- Камера сзади: 50+50+50+50 Мп и ToF
- Камера для селфи: 13+13 Мп + ToF
- ОС: Android 12 + фирменная оболочка Magic UI 6.0
- Защита IP68, NFC 2.0
- Вес: 218 г
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