HONOR Magic Fold: дата выхода, характеристики, цена
Гибкий HONOR.
Сетевой аналитик из Китая, который известен под псевдонимом Digital Chat Station, утверждает, что HONOR трудится над смартфоном с большим гибким экраном, который будет называться HONOR Magic Fold. Новинку должны анонсировать в ближайшее время.
Что о нем известно?
Дата выхода
Magic Fold будет выпущен в начале следующего года. Премьера, возможно, произойдет в рамках CES 2022 в январе.
Цена
Инсайдер предположил, что стоить девайс будет порядка $1570.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 8 Gen 1
- Дисплей: 8-дюймов в раскрытом виде, AMOLED, 120 Гц, 2K
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ
- Накопитель: до 512 ГБ
- Аккумулятор: 4500 мА*ч
- Скоростная зарядка: 66 Вт
- Основная камера: главный датчик на 108 Мп
- Фронтальная камера: 16 Мп
- ОС: Android 12 + Magic UI последней версии.
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