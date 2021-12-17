HONOR Magic Fold: дата выхода, характеристики, цена

Гибкий HONOR.

Сетевой аналитик из Китая, который известен под псевдонимом Digital Chat Station, утверждает, что HONOR трудится над смартфоном с большим гибким экраном, который будет называться HONOR Magic Fold. Новинку должны анонсировать в ближайшее время.

Что о нем известно?

Дата выхода

Magic Fold будет выпущен в начале следующего года. Премьера, возможно, произойдет в рамках CES 2022 в январе.

Цена

Инсайдер предположил, что стоить девайс будет порядка $1570.

Характеристики

SoC: Snapdragon 8 Gen 1

Дисплей: 8-дюймов в раскрытом виде, AMOLED, 120 Гц, 2K

ОЗУ: 8 или 12 ГБ

Накопитель: до 512 ГБ

Аккумулятор: 4500 мА*ч

Скоростная зарядка: 66 Вт

Основная камера: главный датчик на 108 Мп

Фронтальная камера: 16 Мп

ОС: Android 12 + Magic UI последней версии.

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