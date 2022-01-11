HONOR Magic UI 6.0 — что нового

Новая прошивка.

Вместе с HONOR Magic V, флагманом с гибким дисплеем, производитель представил новую версию своей фирменной прошивки HONOR Magic UI 6.0. Пока что она доступна только для Magic V, но в будущем ее получат и другие смартфоны компании.

Что нового?

Новый алгоритм AI MagicLive : возросла точность распознавания команд голосом, точность обработки поисковых фраз, быстрее обновляются данные о погоде, проще получать данные о пробках на дорогах или чрезвычайных ситуациях.

: возросла точность распознавания команд голосом, точность обработки поисковых фраз, быстрее обновляются данные о погоде, проще получать данные о пробках на дорогах или чрезвычайных ситуациях. Прошивка отлично подходит для самых разнообразных девайсов , включая те, у которых необычные экраны (те же гибкие). А еще она подходит для планшетов.

, включая те, у которых необычные экраны (те же гибкие). А еще она подходит для планшетов. Мультиоконный режим (в автоматическом режиме на планшетах).

(в автоматическом режиме на планшетах). Снижено потребление энергии при навигации .

. В 6 раз увеличена точность геолокации .

. Улучшено ПО GPU Turbo X для геймеров. FPS выросло с 52 до 55.

для геймеров. FPS выросло с 52 до 55. ОЗУ смартфона способно вместить на 20% больше приложений, чем в пятой версии.

Какие смартфоны обновятся в ближайшем будущем?

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