HONOR Magic UI 6.0 — что нового
Новая прошивка.
Вместе с HONOR Magic V, флагманом с гибким дисплеем, производитель представил новую версию своей фирменной прошивки HONOR Magic UI 6.0. Пока что она доступна только для Magic V, но в будущем ее получат и другие смартфоны компании.
Что нового?
- Новый алгоритм AI MagicLive: возросла точность распознавания команд голосом, точность обработки поисковых фраз, быстрее обновляются данные о погоде, проще получать данные о пробках на дорогах или чрезвычайных ситуациях.
- Прошивка отлично подходит для самых разнообразных девайсов, включая те, у которых необычные экраны (те же гибкие). А еще она подходит для планшетов.
- Мультиоконный режим (в автоматическом режиме на планшетах).
- Снижено потребление энергии при навигации.
- В 6 раз увеличена точность геолокации.
- Улучшено ПО GPU Turbo X для геймеров. FPS выросло с 52 до 55.
- ОЗУ смартфона способно вместить на 20% больше приложений, чем в пятой версии.
Какие смартфоны обновятся в ближайшем будущем?
- HONOR 50
- HONOR 50 Lite
- HONOR 50 Pro
- HONOR 60
- HONOR 60 Pro
- HONOR Magic 3
- HONOR Magic 3 Pro
- HONOR Magic 3 Pro Plus
- HONOR X20
- HONOR X30
- HONOR X30i
- HONOR V40
- HONOR V40 Pro
Полезно знать:
- 7 причин купить смартфон HONOR 50
- HONOR 60 Pro: дата выхода, цена, характеристики
- HONOR Magic V: дата выхода, характеристики, цена
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.