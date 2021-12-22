HONOR Magic V — первый смартфон с гибким дисплеем от HONOR
Не Magic Fold.
HONOR утверждает, что ее первый смартфон с гибким дисплеем получит наименование HONOR Magic V, а не Magic Fold, как мы предположили ранее.
К сожалению, информации о девайсе немного. Все, что у нас есть это лишь тизер-картинка. Премьера — скоро.
Какой форм-фактор выбрала HONOR? По типу Galaxy Z Flip или Galaxy Z Fold? Раскладушку или книжку? По картинке это не совсем ясно. Но, судя по тому, что ранее инсайдеры говорили о 8,03-дюймовом экрана в раскрытом состоянии, то это книжка, то есть аналог Galaxy Z Fold. Внешний дисплей будет 6,45-дюймовым.
Появится ли смартфон за пределами Китая? Также предсказывать не беремся. Может быть все.
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