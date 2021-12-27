HONOR Magic V показали со всех сторон — лучший гибкий смартфон в истории

Эра складных смартфонов наступает!

Вслед за Samsung, OPPO и Huawei, компания HONOR совсем скоро выпустит свой флагманский смартфон с гибким дисплеем. Обещают произвести революцию и создать лучшее из лучших устройств в сегменте. Так ли это? Увидим. А сейчас посмотрим на тизер-видео и качественные изображения устройства.

Теперь мы знаем, какой форм-фактор выбрала HONOR. HONOR Magic V не является конкурентом Samsung Galaxy Z Z Flip 3, OPPO Find N и Huawei P50 Pocket.

Это не раскладушка, а книжка! Как дорогущий Samsung Galaxy Z Fold 3. Почему? По словам главы HONOR, главное в смартфоне с гибким дисплеем — большой экран в раскрытом виде. Форм-фактор раскладушки реализовать эту концепцию в полной мере не позволяет.

В открытом состоянии дисплей Magi V должен быть 8-дюймовым. В закрытом же пользоваться предлагается 6,5-дюймовым экраном. Аппаратной основой новинки станет флагманский чип Snapdragon 8 Gen 1.

Шарнирное соединение? Конечно же, нового поколения. Как у OPPO Find N, когда складки нет вовсе!

Ценник? Дешево не будет. Явно не меньше 150 000 рублей.

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