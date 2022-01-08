HONOR Magic V раскрыт полностью — фото, видео, цена в $2200 и, увы, складка

Дорого и со складкой.

Смартфон HONOR Magic V официально представят 10 января. Но все характеристики уже утекли в сеть. Как и стоимость, а также фото и видео. Увы, но в отличие от OPPO Find N, складка в раскрытом состоянии между двумя половинками дисплея видна, как и на Samsung Galaxy Z Fold 3. Жаль…

Ценник? От $2200. Если привезут к нам, стоимость точно окажется выше 150 000 рублей. Что ж, прямой конкурент Samsung Galaxy Z Fold 3. Выглядит действительно похожим. Вот видео:

А вот фото:

Главное, конечно, экран. В раскрытом виде он огромный, 7,9-дюймовый. Используется OLED-панель с внушительным разрешением 2272 на 1984 пикселя. Частота обновления, правда, низковата. Нет, не 120 Гц, а лишь 90 Гц. Внешний OLED-экран, напротив, 120-герцовый. Он 6,45-дюймовый, Full HD+.

Селфи-камера 42-мегапиксельная. Главная камера тройная, с тремя 50-мегапиксельным датчиками. Имеется светодиодная вспышка двух цветов.

Работает новинка под управлением топового чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Объем ОЗУ фиксированный, 12 ГБ, накопитель можно выбрать — между 256 или 512 ГБ.

ОС? Android 12 + MagicUI 6.0.

Батарея? Большая, на 4750 мА*ч с быстрой 66-ваттной зарядкой.

Размеры в сложенном виде: 16,04 на 7,27 на 1,43 см. В раскрытом — 16,04 на 14,11 на 0,67 см. Вес — 293 г.

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