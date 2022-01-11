HONOR Magic V сравнили с Samsung Galaxy Z Fold 3, Huawei Mate X2 и OPPO Find N
Какой смартфон с гибким дисплеем самый-самый?
Вчера HONOR анонсировала свой первый смартфон с раскладным дисплеем. Им стал Magic V, который напрямую конкурирует с Samsung Galaxy Z Fold 3. Теперь же появилось видео со сравнением новинки с гибким флагманом Samsung, а также Huawei Mate X2 и OPPO Find N.
Видео посвящено преимуществам девайса HONOR’а, поэтому в нем говорится о том, чем он Magic V лучше конкурентов:
Комплект поставки: адаптер для быстрой 66-ваттной зарядки, адаптер для зарядки в автомобиле, чехол с подставкой.
Смартфон является самым тонким среди конкурентов.
У него самые тонкие рамки вокруг внешнего дисплея.
HONOR Magic V еще и самый энерговооруженный гаджет с гнущейся панелью, так как основан на новейшем топовом чипе Snapdragon 8 Gen 1.
Камера? Также крутая, три датчика по 50 Мп. Огромная батарея на 4750 мА*ч.
От себя добавим, что кое в чем HONOR Magic V уступает OPPO Find N. Да, увы, у девайса есть складка между двумя половинками.
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