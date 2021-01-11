Honor MagicBook Pro 2021: характеристики, цена и дата выхода в России

Первый ноут от Honor в 2021.



Всем привет, 11 января 2021 Honor выпустили свой новый ноутбук. И он очень хорош, все подробности в нашем материале. Поехали!

Дизайн схож с предыдущими моделями от Honor. Выглядит красиво и солидно. Корпус из алюминия тонкий и лёгкий.

Начинка стала совсем иной: в предыдущем поколении MagicBook использовались процессоры от AMD – Ryzen 5, а для Pro-шки 2021 выбрали проц от Интел – i5. Видеокарту тоже выбрали новую: вместо AMD взяли GeForce MX350. Оперативки будет 16ГБ, а SSD-накопитель на 512ГБ.

IPS-экран отличного качества: 16,1″ FullHD полностью охватывает sRGB, что является отличным показателем.

Что ещё интересного:

Всплывающая камера для видеосвязи.

для видеосвязи. Датчик отпечатков пальца в кнопке включения.

пальца в кнопке включения. Порты: 3x USB-A, 1x Type-C, 1x HDMI и даже 3,5 мм для наушников.

АКБ на 56 Вт/ч проработает не менее 10 часов . А вообще обещают до 11,5 ч от одного заряда.

проработает не менее . А вообще обещают до 11,5 ч от одного заряда. Заряжаться будет через комплектный быстрый адаптер на 65Вт .

. Тонкие рамки дисплея.

Стереодинамики.

Стоимость ожидается на уровне 73000 руб. В Россию приедет к марту 2021 года. Всем лайк!

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