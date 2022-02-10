HONOR MagicBook View 14 — первый ноутбук в России с экомаркировкой «Листок жизни»
Одобрен российским Экологическим союзом.
Это дает право использовать логотип «Листок жизни». Это значит, что MagicBook View 14 полностью безвреден для человека и природы.
Устройство соответствует всем эко-стандартам. После того, как ноутбук отслужит свой срок, его удастся отдать изготовителю для переработки. Безвозмездно, разумеется. На всех компонентах, изготовленных из пластмассы и весящих более 0,025 кг, есть особый значок для упрощения сортировки и дальнейшей утилизации.
Кроме того, при изготовлении устройства были выполнено природоохранное законодательство.
К слову, знак «Листок жизни» уникален. Это единственная у нас в стране экомаркировка, которую признают эксперты других стран.
MagicBook View 14, напомним, это флагманская модель с мощным чипом Intel Core i7 одиннадцатого поколения, 16 ГБ ОЗУ и 50-мегапиксельной камерой для видеосвязи.
Больше о нем читаем у нас же:
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