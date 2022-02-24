HONOR MagicBook X теперь можно купить с Intel Core i5-10210U

С 8 или 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ.

Онор заявляет, что MagicBook X можно купить с новым чипом. Речь идет о процессоре Intel Core i5-10210U десятого поколения. Это мощный чип, подойдет и для работы, и для игры.

MagicBook X с 14-дюймовым дисплеем предлагается с 8 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем на 512 ГБ. Расцветка серебристая. 15-дюймовый MagicBook X оснащен уже 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ. Цвет серый.

Напомним, что обе модели оснащены FullView-панелями с тонкими рамками. Корпуса легкие и металлические. Внутри аккумуляторы на 42 Вт*ч и 56 Вт*ч. Между смартфонами HONOR и ноутбуками можно мгновенно передавать файлы, используя функцию Magic-link второго поколения.

Купить лэптопы можно в сетях российских ритейлеров или в онлайн-магазине самой HONOR.

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