Honor не только показали новый V40, а ещё и поделились своей стратегией на 2021 – впечатляет

Отличные планы знаменитой компании.



22 января 2021 Honor представили свой первый смартфон, сделанный отдельно от Хуавей, – V40. И это отличная новость. А новая стратегия Онор на 2021 должна подарить нам ещё больше крутых и новых устройств. Все подробности у нас. Поехали!

Начну с самого смартфона Honor V40 – это топ: 6,72″ OLED-экран с обновлением в 120Гц, куча камер с лазерным фокусом, мощный процессор с 5G, 8 ГБ оперативки и многое другое. Вам тоже нравится? Все подробности о новом Honor V40 5G здесь.

Но если вы думали, что это всё, то ошибались. У Honor очень большие планы на ваше внимание. Отделившись от Huawei, которая и создала этот бренд, Онор начинает собственный путь. Главное в их стратегии – это создавать идеальные устройства для каждого. То есть совершенно любые задачи могут быть решены при помощи смартфонов, умных устройств и ноутбуков от Honor.

Присутствие в разных ценовых категориях и разных сегментах позволит каждому получить лучший опыт и лучший результат. Именно для этого заключены соглашение с главными мировыми технологическими лидерами: Qualcomm, AMD, Intel, MediaTek, Microsoft, Samsung, Sony и другими ключевыми гигантами.

Фирменные магазины, сервис и колл-центры, расположенные по всему миру, и не оставят вас без ответа, поддержки и нового устройства от Honor. Мы считаем, что с таким отношением к пользователям и поклонникам марки, компания достигнет отличных результатов в 2021-м году. Всем лайк!

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