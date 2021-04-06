Honor отмечает день рождения, а подарки дарят нам — скидки до 50%
Honor с нами уже 8 лет.
Компания Honor (теперь уже самостоятельный бренд, а не часть Huawei) отмечает свой 8-летний юбилей. В честь этого события руководство компании в России подготовило скидки. И не 10-20%, как это обычно бывает, а вплоть до внушительных 50%! Снижение цен временное — выгодные предложения действуют только с 5 по 11 апреля.
Где смотрим скидки? В Интернет-магазине Honor.
Расскажем о самых интересных предложениях.
- Смартфон Honor 9X Lite со скидкой 2000 рублей
- Смартфон Honor 10X Lite со скидкой 1000 рублей
- Смартфон Honor 10 Lite со скидкой 1500 рублей
- Смартфон Honor 9A с фитнес-браслетом Honor Band 4 подарок
- Смартфон Honor 9S с наушниками Honor AM115 в подарок
- Часы Honor Watch Magic со скидкой 3000 рублей
- Беспроводная зарядка Honor Wireless Charger со скидкой 50%
На ноутбуки Honor действуют скидки до 16 тысяч рублей. Нужен хороший геймерский ноутбук? Берите Honor Hunter V700 с Intel Core i5 и GeForce GTX 1660 Ti.
Среди подарков к покупкам — фитнес-трекер Honor Band 5, беспроводные наушники Honor Magic Earbuds, смарт-часы Honor Watch Magic, чехлы и так далее.
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