HONOR Play 30 Plus: цена, дата выхода, характеристики
Недорогой и стильный смартфон.
Компания HONOR представила сегодня не только HONOR X30, но еще и HONOR Play 30 Plus. Что это за девайс?
Расскажем.
Начнем, как водится, с характеристик.
Характеристики
- SoC: Dimensity 700 5G
- Дисплей: 6,74-дюймовый, IPS, 1600 на 720 пикселей, 90 Гц
- Основная камера: 13+2 Мп
- Тыльная камера: 5 Мп
- Аккумулятор: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 22,5 Вт
- ОЗУ: 4, 6, 8 ГБ
- Флеш-память: 128 ГБ
- Вес: 198 г
- ОС: Android 11 + Magic UI 5.0
Цена
От $175 до $235.
Дата выхода
31 декабря.
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