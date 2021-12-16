HONOR Play 30 Plus: цена, дата выхода, характеристики

Недорогой и стильный смартфон.

Компания HONOR представила сегодня не только HONOR X30, но еще и HONOR Play 30 Plus. Что это за девайс?

Расскажем.

Начнем, как водится, с характеристик.

Характеристики

SoC: Dimensity 700 5G

Дисплей: 6,74-дюймовый, IPS, 1600 на 720 пикселей, 90 Гц

Основная камера: 13+2 Мп

Тыльная камера: 5 Мп

Аккумулятор: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 22,5 Вт

ОЗУ: 4, 6, 8 ГБ

Флеш-память: 128 ГБ

Вес: 198 г

ОС: Android 11 + Magic UI 5.0

Цена

От $175 до $235.

Дата выхода

31 декабря.

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