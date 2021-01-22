Honor представила два новых ноутбука

Классное обновление линейки MagicBook.

Смартфоны – главный, но не единственный бизнес Honor. Ноутбуки в арсенале компании тоже имеются (и не первый год). Например, только что анонсированные MagicBook 14 2021 и MagicBook 15 2021.

Характеристики у них одинаковые – кроме размера экрана. MagicBook 14 2021 предлагает 14-дюймовую панель, MagicBook 15 2021 – 15-дюймовую.

В остальном модели не отличаются. Будущие владельцы могут рассчитывать на мощную конфигурацию. В частности – на процессор Intel i7-1165G7 (11 поколения). Также в наличии видеокарта NVIDIA GeForce MX450.

На дефицит оперативной памяти жаловаться не придется. Honor не поскупилась на 16 ГБ ОЗУ типа DDR4. Заявлена работа в 2-канальном режиме.

Дисплей неплохой: 1920 × 1080 пикселей, матрица IPS, яркость – 300 нит. Покрытие цветового пространства sRGB составляет 100%. Глаза от усталости спасают технологии DC Dimming и TÜV Rheinland.

Клавиатура полноразмерная – со встроенной веб-камерой. Она выдвигается, когда нужно. К сожалению, цифрового блока нет. Зато Honor не забыла про сканер отпечатков пальцев.

Накопитель PCIe NVMe радует объемом – 512 ГБ. Помимо прочего, есть Bluetooth 5.0, HDMI, Wi-Fi 6, выход для наушников, два порта USB 2.0 Type-A и один USB 3.2 Gen 1 Type-C.

MagicBook 14 2021 оснащен аккумулятором емкостью 56 Вт*ч. MagicBook 15 2021 укомплектован батареей на 42 Вт*ч. В роли ОС выступает Windows 10. Все перечисленное заключено в металлический корпус.

Продажи в Китае стартуют 27 января. Цена варьируется от $757 до $988 (в зависимости от комплектации). Когда ждать в других странах – неизвестно.

Источник: gizmochina.com

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