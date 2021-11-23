HONOR представляет новый ноутбук HONOR MagicBook View 14

Что за зверь такой?

HONOR представила флагманский лэптоп MagicBook View 14. Новинка получила топовый экран, продвинутую начинку и стильный дизайн.

Базируется устройство на процессоре Intel Core i7 11-го поколения. Частота работы чипа может достигать 5 ГГц. Объем оперативной памяти равен 16 ГБ. Благодаря такой энерговооруженности MagicBook View 14 отлично показывает себя в играх.

За охлаждение отвечают две тепловые трубки, 9 температурных датчиков и S-образные вентиляторы. Даже при больших нагрузках ноутбук остается довольно прохладным. И, что приятно, не шумит. Максимальный уровень шума равен всего 22 дБ.

Что с автономностью? 15 часов в режиме просмотра видео! Емкость аккумулятора равна 60 Вт*ч. Мощность зарядки составляет 65 Вт. 15 минут у сети достаточно для 2,5 часов работы.

Какой тут дисплей? С разрешением 2,5K, полезной площадью 90,5%, 100% охватом sRGB, 1,07 млрд цветов и встроенной 5-мегапиксельной Ultra HD камерой.

За звук отвечают 4 динамика. Ход клавиш клавиатуры 1,5 мм (идеален для работы). Есть тачпад со встроенным модулем NFC для мгновенного подключения смартфона. Кстати, есть функция мультиэкрана, когда экран смартфона отображается на ноутбуке для удобного переноса файлов или работы с приложениями.

Внутри MagicBook View 14 находится модуль Wi-Fi 6, так что проблем с беспроводным интернетом точно не будет.

Какие разъемы? Все необходимые: HDMI, USB-C Thunderbolt 4, USB-A, 3,5-мм джек.

Да, работает устройство под управлением новейшей Windows 11.

Весит новинка 1,43 кг, толщина равняется 14,5 мм.

Какие цены?

HONOR MagicBook View 14 c Intel Core i7 11, 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ: 110 000 рублей .

. HONOR MagicBook View 14 c Intel Core i5 11, 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ: 90 000 рублей .

В подарок дарят умные часы HONOR MagicWatch 2 46 мм и беспроводные наушники HONOR Earbuds 2 Lite.

Предзаказы открываются 23 ноября. Продлятся по 2 декабря.

Где взять? На официальном сайте HONOR!

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