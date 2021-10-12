HONOR представляет первый в мире чат-бот психологической подготовки к марафонам

До чего дошли технологии.

Компания HONOR представила первый в мире чат-бот, который способен психологически подготовить человека к марафону HONOR MARATHON MENTAL COACH. Бот разработан программистами, психологами вместе со спортивными экспертами. Чат-бот позволит подготовиться к сочинскому марафону HONOR Sochi Marathon 2021.

С помощью чат-бота спортсмены могут получить советы от профессионалов, узнать секреты подготовки олимпийцев. Чат-бот поможет настроиться абсолютно на любой старт! Ранее подобные консультации были доступны только у профессиональных спортивных психологов. И стоили очень дорого.

Тони Ран, глава HONOR в РФ, Турции и странах СНГ утверждает, что HONOR близка философия преодоления себя. И теперь компания может внести вклад в победы участников марафонов, в том числе сочинского.

HONOR поможет добиться высот всем пользователям, вне зависимости от уровня подготовки.

К слову, по данным ученых Ольстерского университета, порядка 75% опрошенных утверждают, что чат-боты действительно важны и могут помочь настроиться на те или иные события. Это своего рода налог общения с психологами. Чат-боты помогают преодолеть стресс, настроить эмоциональный фон, справиться со стрессом и так далее. А еще он помогает научиться правильно использовать смарт-часы и смарт-браслеты при участие в спортивных мероприятиях.

Для каждого программа подготовки к марафону формируется индивидуально.

Сочинский марафон пройдет 6 ноября 2021 года. Участники забега пробегут по живописному маршруту, а после получат подарки от HONOR.

Наконец, 5 ноября на стенде HONOR можно будет побеседовать с создателем чат-бота Марией Огурцовой.

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