HONOR сообщает о расширении сотрудничества с Microsoft

Историческое событие.

Компания HONOR расширяет партнерство с корпорацией Microsoft. Это часть стратегии, известно под наименованием 1+8+N. Партнерство нужно для разработки девайсов на базе AI.

Конечная цель – создание гаджетов, которые будут максимально удобными для пользователей и технологичными.

Уже 26 сентября в рамках презентации HONOR Smart Life будет показан ноутбук MagicBook V 14 с двойной камерой, мощным железом и передовыми технологиями. Кроме того, это один из первых лэптопов в мире на базе ОС Windows 11, которая выходит 5 октября.

Напомним, что Windows 10 устанавливается на ноутбуки HONOR с декабря прошлого года. Все современные лэптопы производителя можно будет обновить до Windows 11, когда она станет доступна.

К слову, на IFA 2020 знаменитый MagicBook Pro выиграл главный приз IFA Gold Award. Лэптоп был назван лучшим инновационным и производительным лэптопом. Он также является одним из наиболее популярных в 20 странах, включая России, страны ЕС, Китай и Малайзию.

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