Honor V40: цена, дата выхода, характеристики

Потенциальный бестселлер.

Компания Honor, недавно отделившаяся от Huawei, готовит свой первый самостоятельный смартфон. Это Honor V40 (и, возможно, V40 Pro, а также топовый V40 Pro Plus). Однако в его «самостоятельности» наш прозорливый читатель вполне может усомниться. И правда, уж слишком он похож на Huawei Nova 8.

Но суть в том, что популярность V40 обеспечена. У нас в РФ бренд Honor очень любят. Так что покупать новинку будут. Тем более, что характеристики отличные. Рассмотрим подробнее.

Сколько же он будет стоить? Официальный ценник Honor не называет. Но, судя по параметрам, речь идет о дорогом, но не флагманском смартфоне. По крайней мере, когда речь заходит о Honor V40. За него попросят в районе 30-35 тысяч рублей, вряд ли больше. А вот топовый V40 Pro Plus вполне может продаваться и за 50 тысяч отечественных денег.

А вот с датой выхода все ясно и понятно. Honor представит смартфон 18 января. Но это в Китае. А глобально? Думается, что в конце зимы или начале весны. Тогда же ждем гаджет и в РФ.

Инсайдер TechTipster уверен, что параметры вот такие:

Вполне себе ничего.

⚙️Android 10

💾8GB of RAM

🔲#MediaTek Dimensity 1000+

Rumors

– 6.72" 120Hz OLED

– 2676 x 1236 pixel

– 32+16MP | 50+8+2+2MP

– 4,000mAh battery

– 66W#HonorV40 #HonorV40Pro #Honor #Huawei pic.twitter.com/zbu2m9LyeM

