Honor V40 покажет рекордную частоту обновления экрана – 270 Гц!

Сумасшедшие характеристики экрана.

В январе 2021 года компания Honor планирует выпустить свой новенький флагман Honor V40. Кстати, это будет первое устройство, выпущенное после того, как технологический гигант отделился от материнской компании Huawei, но самое интересное даже не это. Если верить свежим утечкам, V40 сможет предложить пользователям самую высокую частоту обновления экрана – 270 Гц.

Доверять источнику можно, потому что речь идет о Digital Chat Station. Ранее в отчетах было сказано, что устройство будет поставляться 6,72-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления экрана 120 Гц.

В роли процессора выступит Dimensity 1000+ SoC. Также производитель поставит 40 Мп сенсор Sony IMX700, и это еще одна хорошая новость от компании. Кстати, недавно гаджет был замечен под номером модели YOK-AN10. Там же было отмечено, что в нем будет использоваться быстрая зарядка на 66 Вт. А вот стоимость Honor V40 пока что не известна. Будем ждать официальной информации от производителя.

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