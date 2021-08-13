HONOR Watch GS3 — замечательные смарт-часы от HONOR

Интересные смарт-часы от именитого производителя.

Вчера в рамках большой презентации компания HONOR представила свои новые смарт-часы HONOR Watch GS 3. Устройство получило 8-канальный датчик PPG, предназначенный для измерения артериального давления пользователя. Кроме того, новинка может похвастаться улучшенным сенсором ЧСС, который умеет с точностью до удара следить за сердечным ритмом и сообщать о проблемах с сердцем.

Также в HONOR Watch GS 3 используется суперсовременная начинка, а также программное обеспечение с использованием алгоритмов AI и машинного обучения. Это позволяет точнее следить за состоянием здоровья владельца.

Внешне HONOR Watch GS 3 выглядят стильно и современно. У них круглый циферблат и металлический корпус. Сбоку находятся две физические кнопки.

В продажу поступит три версии. Первая называется Voyager. У таких Watch GS 3 серебристый корпус и синий ремешок из кожи. Вариант Streamer Classic выполнен в золотой расцветке и оснащен коричневым ремешком. Наконец, Racing Edition получили серый корпус и черный каучуковый ремешок.

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