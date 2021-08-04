HONOR X20: цена, дата выхода, характеристики
Еще один интересный смартфон от HONOR.
Компания HONOR совсем скоро представит смартфон HONOR X20. Устройство получит отличную камеру, мощную SoC и быструю зарядку.
Подробнее ниже.
Цена
Стоимость HONOR X20 не будет слишком высокой. Судя по параметрам, речь идет о среднебюджетном устройстве. Примерно 300 долларов. У нас? Не более 25 000 рублей.
Дата выхода
Смартфон представят 12 августа. Когда доберется до нас? Думается, что к сентябрю привезут.
Характеристики
- SoC: MediaTek Dimensity 900 5G
- Дисплей: IPS или AMOLED, пока не ясно, 120 Гц
- Камера: тройная
- Селфи-камера: ?
- ОЗУ: ?
- Флеш-память: ?
- Аккумулятор: ?
- Быстрая зарядка: 66 Вт
- Что еще: боковой сканер отпечатков пальцев
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