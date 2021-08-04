HONOR X20: цена, дата выхода, характеристики

Еще один интересный смартфон от HONOR.

Компания HONOR совсем скоро представит смартфон HONOR X20. Устройство получит отличную камеру, мощную SoC и быструю зарядку.

Подробнее ниже.

Цена

Стоимость HONOR X20 не будет слишком высокой. Судя по параметрам, речь идет о среднебюджетном устройстве. Примерно 300 долларов. У нас? Не более 25 000 рублей.

Дата выхода

Смартфон представят 12 августа. Когда доберется до нас? Думается, что к сентябрю привезут.

Характеристики

SoC: MediaTek Dimensity 900 5G

Дисплей: IPS или AMOLED, пока не ясно, 120 Гц

Камера: тройная

Селфи-камера: ?

ОЗУ: ?

Флеш-память: ?

Аккумулятор: ?

Быстрая зарядка: 66 Вт

Что еще: боковой сканер отпечатков пальцев

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