HONOR X20 Max — смартфон с гигантским 7,2-дюймовым дисплеем

Ждем.

Инсайдеры из Китая пишут, что компания HONOR работает над смартфоном под названием HONOR X20 Max. Утверждается, что устройством станет флагманом сери X20. Главная фишка — астрономически большой дисплей. Шутка ли, 7,2 дюйма! Да еще и с высокой частотой обновления.

Это больше, чем у HONOR X10 Max, у которого 7,09-дюймовая панель.

Какие другие параметры? Аппаратная основа — MediaTek Dimensity 1100. Внутри разместят батарею на 6000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью не менее 25 Вт. Вполне себе монстр автономности.

С нетерпением ждем официальной презентации.

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